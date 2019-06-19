Валерий Рейнгольд: по-человечески мне жалко Глушакова. Парню просто перекрыли кислород
Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью для Rusfootball.info прокомментировал уход из клуба Дениса Глушакова и Дмитрия Комбарова.
- Об уходе Глушакова:
Наверное, этот бардак наконец-то завершился, и наконец-то Глушаков освободился от преследовавшего его ужаса. Я так и не увидел ни одного факта нарушения трудовой дисциплины, поэтому его уход считаю следствием присутствия людей, которые не хотели видеть его в клубе, в том числе и некоторые из руководителей клуба. На мой взгляд, если уж кого-то и выгонять, то нужно начинать с функционеров, окружающих Федуна.
По Глушакову я неоднократно говорил: "Дайте мне факты нарушения дисциплины, и я первым буду высказываться за его уход". Но никаких фактов предоставлено не было. И получается, что парню просто перекрыли кислород. Своё слово в этом вопросе выражали и фанаты "Спартака"... в общем, Глушаков теперь свободен, и я желаю ему всего наилучшего. Через нечто подобное в "Спартаке" проходил и я, и Аленичев, и Тихонов, и Цымбаларь... и так далее. Такая история случается не в первый раз, и если кого-то нужно "сплавить" - его "сплавляют".
По-человечески мне жалко Глушакова. Говорят, он может перейти в "Сочи", но где бы он в итоге не оказался я желаю ему всего хорошего. "Спартаку" он принёс очень много пользы, и отрицать это глупо, хорошее тоже нужно помнить. И тоже самое касается и Комбарова, который в своё время был одним из сильнейших в РПЛ на своей позиции.
А вообще, "Спартак" удивляет меня каждый день. Постоянно какие-то скандалы вокруг клуба, такого нет ни в "Зените", ни в ЦСКА, только вокруг "Спартака". Постоянные бездарные расставания с футболистами, которых метлой гонят из команды... для меня это неприемлемо!
- Об аудиозаписях, в которых Глушаков нелестно высказывается о Каррере и ситуации в команде:
Это не нарушение дисциплины. Всё что говорил Глушаков считали и все остальные футболисты команды, которые делегировали ему такие полномочия как капитану. Глушаков же не сумасшедший, чтобы в одиночку идти против всех. Он выступал от лица коллектива. Со спортивной точки зрения к Глушакову вопросов не больше, чем к огромному числу других футболистов "Спартака". Он что, в одиночку сезон провалил? Да его просто "сплавили"! Так поступать нельзя.
- Об уходе Комбарова:
Я критиковал Комбарова за его игру, ведь нельзя похвалить футболиста, который часто проваливает матчи. Но одно время он был одним из сильнейших крайних защитников страны, который и за сборную играл. Но постепенно ситуация изменилась, пошли оскорбления в адрес футболистов со стороны болельщиков, начались подковёрные игры. Я просто благодарен Комбарову за проделанную в команде работу.
- Об уходе Глушакова:
Наверное, этот бардак наконец-то завершился, и наконец-то Глушаков освободился от преследовавшего его ужаса. Я так и не увидел ни одного факта нарушения трудовой дисциплины, поэтому его уход считаю следствием присутствия людей, которые не хотели видеть его в клубе, в том числе и некоторые из руководителей клуба. На мой взгляд, если уж кого-то и выгонять, то нужно начинать с функционеров, окружающих Федуна.
По Глушакову я неоднократно говорил: "Дайте мне факты нарушения дисциплины, и я первым буду высказываться за его уход". Но никаких фактов предоставлено не было. И получается, что парню просто перекрыли кислород. Своё слово в этом вопросе выражали и фанаты "Спартака"... в общем, Глушаков теперь свободен, и я желаю ему всего наилучшего. Через нечто подобное в "Спартаке" проходил и я, и Аленичев, и Тихонов, и Цымбаларь... и так далее. Такая история случается не в первый раз, и если кого-то нужно "сплавить" - его "сплавляют".
По-человечески мне жалко Глушакова. Говорят, он может перейти в "Сочи", но где бы он в итоге не оказался я желаю ему всего хорошего. "Спартаку" он принёс очень много пользы, и отрицать это глупо, хорошее тоже нужно помнить. И тоже самое касается и Комбарова, который в своё время был одним из сильнейших в РПЛ на своей позиции.
А вообще, "Спартак" удивляет меня каждый день. Постоянно какие-то скандалы вокруг клуба, такого нет ни в "Зените", ни в ЦСКА, только вокруг "Спартака". Постоянные бездарные расставания с футболистами, которых метлой гонят из команды... для меня это неприемлемо!
- Об аудиозаписях, в которых Глушаков нелестно высказывается о Каррере и ситуации в команде:
Это не нарушение дисциплины. Всё что говорил Глушаков считали и все остальные футболисты команды, которые делегировали ему такие полномочия как капитану. Глушаков же не сумасшедший, чтобы в одиночку идти против всех. Он выступал от лица коллектива. Со спортивной точки зрения к Глушакову вопросов не больше, чем к огромному числу других футболистов "Спартака". Он что, в одиночку сезон провалил? Да его просто "сплавили"! Так поступать нельзя.
- Об уходе Комбарова:
Я критиковал Комбарова за его игру, ведь нельзя похвалить футболиста, который часто проваливает матчи. Но одно время он был одним из сильнейших крайних защитников страны, который и за сборную играл. Но постепенно ситуация изменилась, пошли оскорбления в адрес футболистов со стороны болельщиков, начались подковёрные игры. Я просто благодарен Комбарову за проделанную в команде работу.