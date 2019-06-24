Болельщикам не понравилось интервью коммерческого директора «Локо», а «Спартак», как сообщают, упустил Бруму

Мы тщательно проанализировали ситуацию с посещаемостью и выявили интересный, но печальный факт: 30% владельцев абонементов не посещают матчи против соперников не из категории «топ». Но постойте, по логике вещей, обладатель абонемента — это самый лояльный клубу болельщик, а по факту оказывается, что это далеко не так. То есть нынешняя стоимость, вернее ценность абонемента заключается только в том, что люди хотят увидеть определенного соперника. Но это же в корне неправильно: владелец абонемента — это главный фанат клуба, а не глорихантер, который использует абонемент только как скидочную карту.

Поэтому, на наш взгляд, для клуба продажа абонементов не вопрос прибыли, а вопрос моделирования поведения аудитории. Абонементы должны быть только у той части болельщиков, для кого поход на стадион находится в самом высоком приоритете. И чем больше доля таких людей будет на стадионе, тем выше будет его заполняемость. Это процесс нескольких лет. К сожалению, пока есть ограничения, связанные с тем, что мы, например, по законодательству, не можем перепродавать места владельцев абонементов, если они по каким-то причинам не могут посетить матч или вообще возвращать их в продажу через билетную программу клуба. Но мы ведём работу в этом направлении.

1 - Lionel Scaloni ?? es el primer entrenador que recibe una tarjeta amarilla en la historia de la @CopaAmerica. Innovaci?n.#CopaAmerica pic.twitter.com/96uLLXt34q — OptaJavier (@OptaJavier) June 23, 2019

Громкий трансфер: экс-комментатор телеканала «Матч ТВ» @guttsait примеряет черничную футболку Okko Спорт.



Роман, добро пожаловать в команду! ? pic.twitter.com/wvZ66YPzKc — Okko Спорт (@OkkoSport) June 23, 2019