Болельщикам не понравилось интервью коммерческого директора «Локо», а «Спартак», как сообщают, упустил Бруму
Сборная Аргентины преподнесла подарок Лионелю Месси на день рождения и одержала первую победу на Копа Америка (с третьей попытки), Мурило должен приехать на сборы «железнодорожников», а «Матч ТВ» теряет комментаторов
У «Локомотива» опять неприятности
Коммерческий директор «красно-зелёных» Марат Фаттахов накануне объяснил «Чемпионату» позицию клуба насчёт реализации абонементов. Получилось, мягко говоря, неуместно. Тем более для самого разгара продаж.
Всё дело в том, что этим летом «железнодорожники» повысили стоимость абонементов. Самый дешёвый стоит теперь 7 тысяч рублей. Естественно, это понравилось не всем. Похожие вопросы были и к «Спартаку», который повысил стоимость абонементов лишь на VIP-трибуны, но там не последовало настолько странного объяснения:
Сначала Марат Фаттахов на полном серьезе стал учить болельщиков ходить на футбол. Ладно фанатов – обычных гостей стадиона, которые посещают матчи без идеи, чтобы просто получить удовольствие, и, наверное, имеют полное право смотреть лишь на интересных соперников (ведь они оплатили заранее вход на все домашние игры сезона!).
Но и это ещё не всё:
Настолько неумело повышение цен в нашей премьер-лиге ещё не объясняли.
Многие болельщики, естественно, оказались недовольны такими словами. Никаких дополнительных опций, о которых сообщалось ранее, не предоставили. Более того, ещё и пояснили – абонемент это не скидочная карта, а потом выразили недовольство, что кто-то не захотел, например, в начале декабря вживую наблюдать эпичное противостояние с «Рубином» в Кубке.
А ведь несколько лет назад было устойчивое мнение, что ЦСКА не умеет работать с болельщиками.
«Спартак» упустил Бруму?
О Jogo сообщает, что «Порту» достиг договорённости с «РБ Лейпцигом» насчёт трансфера полузащитника Брумы, которым, по информации журналистов, активно интересовался «Спартак». Сумма трансфера составит 15 миллионов евро.
До этого сообщалось, что «красно-белые» уже близки к приобретению футболиста. Агенты Брумы признавался, что москвичи сделали предложение, а «Чемпионат» публиковал информацию, будто «Спартак» готов предложить игроку 2 млн евро в год.
Брума был недоволен малым количеством игрового времени в немецком клубе (в минувшем сезоне он провёл 27 матчей во всех турнирах) и сам хотел переехать, но, видимо, предпочёл Португалию.
Теперь «красно-белым» придётся концентрироваться на приобретении Мирзова, которого, как сообщали, очень хочет видеть в составе Олег Кононов.
Аргентина смогла!
Копа Америка началась для команды Месси кошмарно. После крупного поражения и ничьей Аргентина, последние годы регулярно проигрывающая в финале турнира, вполне могла просто не выйти из группы. Такого позора одна из самых футбольных держав выдержать бы не смогла. По крайней мере, Марадона, поливающий нынешний состав, - точно.
Но в третьей игре Месси и компания наконец-то смогли. Аргентина обыграла Катар (2:0, забили Мартинес и Агуэро) и вышла из группы со второго места. В плей-офф ей предстоит встреча с Венесуэлой.
После игры наставник Аргентины Скалони критиковал газон, хотя даже самое плохое поле на свете не объяснит всех проблем его команды. При этом Скалони по ходу встречи получил жёлтую карточку. Это было впервые в истории Кубка Америки.
А сегодня Месси исполнилось 32 года. Наверное, лучшего подарка, чем выход в плей-офф после такого старта, быть и не могло.
Мурило приедет на сборы?
Как стало известно sport24, новичок «Локомотива» Мурило всё-таки примет участие в летних сборах своего клуба. Сегодня он должен присоединиться к «железнодорожникам» в Австрии, где команда готовится к новому сезону.
До этого Юрий Сёмин отказывался брать защитника на сборы, поскольку он не входил в первоначальные списки. Сообщалось, что наставник недоволен тем, что руководство подписало игрока, о котором он не был в курсе. Также писали, что Сёмин таким образом выражал недовольство из-за того, что клуб не приобрёл Романа Ерёменко.
Теперь, видимо, ситуация нормализовалась. Но неприятный факт налицо – война между руководством команды и руководством клуба в «Локомотиве» продолжается. Юрий Сёмин выступал против Геркуса даже в чемпионский сезон. Теперь продолжается что-то похожее.
«Матч ТВ» теряет комментаторов
Напоминаем, что с начала следующего сезона мы не сможем смотреть АПЛ на телеканалах системы «Матч». Права на самую зрелищную лигу ушли стриминговому сервису Okko, руководить спортивным отделом которого будет Владимир Стогниенко.
Сервису понадобились комментаторы, но, как сообщали, «Матч ТВ» запретил совмещение. И по причине такой категоричности уже потерял двух комментаторов.
Вчера Okko объявил, что Роман Гутцайт присоединился к команде сервиса. Судя по социальным сетям бывших коллег Гутцайта, они уже успели попрощаться.
Sports.ru сообщал, что с «Матча» так же уйдёт Филипп Кудрявцев.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото:twitter.com/865Shushka, официальный сайт "Локомотива", zimbio.com
У «Локомотива» опять неприятности
Коммерческий директор «красно-зелёных» Марат Фаттахов накануне объяснил «Чемпионату» позицию клуба насчёт реализации абонементов. Получилось, мягко говоря, неуместно. Тем более для самого разгара продаж.
Всё дело в том, что этим летом «железнодорожники» повысили стоимость абонементов. Самый дешёвый стоит теперь 7 тысяч рублей. Естественно, это понравилось не всем. Похожие вопросы были и к «Спартаку», который повысил стоимость абонементов лишь на VIP-трибуны, но там не последовало настолько странного объяснения:
Мы тщательно проанализировали ситуацию с посещаемостью и выявили интересный, но печальный факт: 30% владельцев абонементов не посещают матчи против соперников не из категории «топ». Но постойте, по логике вещей, обладатель абонемента — это самый лояльный клубу болельщик, а по факту оказывается, что это далеко не так. То есть нынешняя стоимость, вернее ценность абонемента заключается только в том, что люди хотят увидеть определенного соперника. Но это же в корне неправильно: владелец абонемента — это главный фанат клуба, а не глорихантер, который использует абонемент только как скидочную карту.
Сначала Марат Фаттахов на полном серьезе стал учить болельщиков ходить на футбол. Ладно фанатов – обычных гостей стадиона, которые посещают матчи без идеи, чтобы просто получить удовольствие, и, наверное, имеют полное право смотреть лишь на интересных соперников (ведь они оплатили заранее вход на все домашние игры сезона!).
Но и это ещё не всё:
Поэтому, на наш взгляд, для клуба продажа абонементов не вопрос прибыли, а вопрос моделирования поведения аудитории. Абонементы должны быть только у той части болельщиков, для кого поход на стадион находится в самом высоком приоритете. И чем больше доля таких людей будет на стадионе, тем выше будет его заполняемость. Это процесс нескольких лет. К сожалению, пока есть ограничения, связанные с тем, что мы, например, по законодательству, не можем перепродавать места владельцев абонементов, если они по каким-то причинам не могут посетить матч или вообще возвращать их в продажу через билетную программу клуба. Но мы ведём работу в этом направлении.
Настолько неумело повышение цен в нашей премьер-лиге ещё не объясняли.
Многие болельщики, естественно, оказались недовольны такими словами. Никаких дополнительных опций, о которых сообщалось ранее, не предоставили. Более того, ещё и пояснили – абонемент это не скидочная карта, а потом выразили недовольство, что кто-то не захотел, например, в начале декабря вживую наблюдать эпичное противостояние с «Рубином» в Кубке.
А ведь несколько лет назад было устойчивое мнение, что ЦСКА не умеет работать с болельщиками.
«Спартак» упустил Бруму?
О Jogo сообщает, что «Порту» достиг договорённости с «РБ Лейпцигом» насчёт трансфера полузащитника Брумы, которым, по информации журналистов, активно интересовался «Спартак». Сумма трансфера составит 15 миллионов евро.
До этого сообщалось, что «красно-белые» уже близки к приобретению футболиста. Агенты Брумы признавался, что москвичи сделали предложение, а «Чемпионат» публиковал информацию, будто «Спартак» готов предложить игроку 2 млн евро в год.
Брума был недоволен малым количеством игрового времени в немецком клубе (в минувшем сезоне он провёл 27 матчей во всех турнирах) и сам хотел переехать, но, видимо, предпочёл Португалию.
Теперь «красно-белым» придётся концентрироваться на приобретении Мирзова, которого, как сообщали, очень хочет видеть в составе Олег Кононов.
Аргентина смогла!
Копа Америка началась для команды Месси кошмарно. После крупного поражения и ничьей Аргентина, последние годы регулярно проигрывающая в финале турнира, вполне могла просто не выйти из группы. Такого позора одна из самых футбольных держав выдержать бы не смогла. По крайней мере, Марадона, поливающий нынешний состав, - точно.
Но в третьей игре Месси и компания наконец-то смогли. Аргентина обыграла Катар (2:0, забили Мартинес и Агуэро) и вышла из группы со второго места. В плей-офф ей предстоит встреча с Венесуэлой.
После игры наставник Аргентины Скалони критиковал газон, хотя даже самое плохое поле на свете не объяснит всех проблем его команды. При этом Скалони по ходу встречи получил жёлтую карточку. Это было впервые в истории Кубка Америки.
1 - Lionel Scaloni ?? es el primer entrenador que recibe una tarjeta amarilla en la historia de la @CopaAmerica. Innovaci?n.#CopaAmerica pic.twitter.com/96uLLXt34q— OptaJavier (@OptaJavier) June 23, 2019
А сегодня Месси исполнилось 32 года. Наверное, лучшего подарка, чем выход в плей-офф после такого старта, быть и не могло.
Мурило приедет на сборы?
Как стало известно sport24, новичок «Локомотива» Мурило всё-таки примет участие в летних сборах своего клуба. Сегодня он должен присоединиться к «железнодорожникам» в Австрии, где команда готовится к новому сезону.
До этого Юрий Сёмин отказывался брать защитника на сборы, поскольку он не входил в первоначальные списки. Сообщалось, что наставник недоволен тем, что руководство подписало игрока, о котором он не был в курсе. Также писали, что Сёмин таким образом выражал недовольство из-за того, что клуб не приобрёл Романа Ерёменко.
Теперь, видимо, ситуация нормализовалась. Но неприятный факт налицо – война между руководством команды и руководством клуба в «Локомотиве» продолжается. Юрий Сёмин выступал против Геркуса даже в чемпионский сезон. Теперь продолжается что-то похожее.
«Матч ТВ» теряет комментаторов
Напоминаем, что с начала следующего сезона мы не сможем смотреть АПЛ на телеканалах системы «Матч». Права на самую зрелищную лигу ушли стриминговому сервису Okko, руководить спортивным отделом которого будет Владимир Стогниенко.
Сервису понадобились комментаторы, но, как сообщали, «Матч ТВ» запретил совмещение. И по причине такой категоричности уже потерял двух комментаторов.
Громкий трансфер: экс-комментатор телеканала «Матч ТВ» @guttsait примеряет черничную футболку Okko Спорт.— Okko Спорт (@OkkoSport) June 23, 2019
Роман, добро пожаловать в команду! ? pic.twitter.com/wvZ66YPzKc
Вчера Okko объявил, что Роман Гутцайт присоединился к команде сервиса. Судя по социальным сетям бывших коллег Гутцайта, они уже успели попрощаться.
Sports.ru сообщал, что с «Матча» так же уйдёт Филипп Кудрявцев.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото:twitter.com/865Shushka, официальный сайт "Локомотива", zimbio.com