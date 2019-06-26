Лимит ужесточили. «Спартак» и «Зенит» будут вынуждены меняться
На заседании исполкома РФС был принят новый формат лимита на легионеров в российской премьер-лиге. С 2020 года станет неважно, сколько из них находится на поле, но в заявку на чемпионат можно будет внести не больше восьми игроков без нашего паспорта
Что произошло?
Новый президент РФС Александр Дюков не стал избавителем, как ожидалось. Насчёт него надеялись, будто Дюков постарается отменить нелюбимый им лимит на легионеров. Президент РФС как-то рассказывал в интервью «Спорт-Экспрессу:
- Моя оптимальная формула лимита – это системное развитие детского, юношеского и молодежного футбола и… полный отказ от лимита на легионеров. Различные формулы – «6+5», «10+15» или «8+17», по большому счету, – это как поставить себя в состояние неустойчивого равновесия и дальше подбирать грузики, которые помогут тебе хоть как-то удержать баланс, чтобы не упасть, - говорил Дюков.
Но на деле при нём случилось ужесточение его формата. С сезона 2020/21 у нас заработает система «8+17», где 8 легионеров - это максимум в заявке на сезон.
Почему это плохо?
Ещё сильнее ограничивается конкуренция. Действующий лимит «6+5» существенно облегчает жизнь российским игрокам, но при этом всё-таки позволяет тренеру строить игру вокруг иностранцев. При новом формате делать это будет куда тяжелее. Повреждения по ходу сезона, дисквалификации – легионеров на российских полях станет меньше.
Благодаря этому дополнительно вырастут цены на отечественных игроков, будут неизбежно улучшаться условия их контрактов. При этом в накладе не останутся агенты. Есть мнение, что ради выгодного сотрудничества с ними лимит и ужесточается. Но разве у нас есть доказательства?
Федун в недавнем большом интервью рассказывал, что агент ничего не показавшего за сезон Ломовицкого запросил миллион евро. И президент «красно-белых» не смог отказать, потому что иначе воспитанник упорхнул бы в «Локомотив».
Теперь подобного станет ещё больше. Впрочем, сам Федун таким раскладом доволен. Но об этом дальше.
А какой-нибудь положительный момент?
На этот раз наши руководители пожалели участников премьер-лиги. Новый формат будет принят только через год, поэтому у руководителей наших клубов остаётся время на корректировку кадровой политики. Было бы совсем здорово, если бы РФС внёс изменения на грядущий 2019-2020.
А что, так уже делали. В 2014-м РФС хотел пропихнуть «10+15», но был вынужден отменить решение, потому что вопросы вокруг лимита перешли во власть министерства. Летом 2015-го новые правила приняли за три дня до старта чемпионата. Помните истерики Андре Виллаша-Боаша, которому объявили, что теперь придётся выпускать на одного легионера меньше? Могли же ведь повторить нечто подобное.
Кто из клубов пока не вписывается?
На сегодняшний день формат не подходит половине команд премьер-лиги. Из наших грандов вписывается только ЦСКА – у Гончаренко в распоряжении 7 легионеров, так что все из них попали бы в заявку. Так у кого проблемы?
Самые крупные у «Зенита». Чемпионам России до начала следующего сезона придётся куда-то девать сразу шесть иностранцев (сейчас их в составе питерцев – 14). Ракицкий, Азмун, Дриусси, Барриос, Иванович и Нобоа, введи РФС новый лимит с этого сезона, наверняка бы попали в заявку. А вот насчёт оставшихся двух мест пришлось бы решать, ведь остаются Маммана, Мевля, Джорджевич, Мак, Ригони, Краневиттер, Эрнани и Маркизио.
Особенно обидно за последнего. Похоже, роскошная зарплата за прогулки по Петербургу больше не светит.
На втором месте «Локомотив» и (внезапно) «Урал». У этих команд по 11 иностранцев в наличии. «Спартак» – у «красно-белых» 10 легионеров – делит третью строчку с «Ахматом», «Ростовом», и «Уфой». Не вписывается и усилившийся «Краснодар» (9 иностранцев).
Лучше всего ситуация у малокровного «Рубина» (4 легионеров) и ещё не подготовленного к сезону «Сочи» (3).
Но у этих команд свои, особенные условия.
Что говорят насчёт нового формата?
Сергей Семак стал ближе к народу, сказав клубной пресс-службе:
Сёмин в интервью «Р-Спорту» наоборот, ушёл от мнения большинства болельщиков:
Леонид Федун заявлял «Спорт-Экспрессу» ещё до решения РФС:
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: лидерыроссии.рф, twitter.com/sportsru, ФК «Зенит»
Что произошло?
Новый президент РФС Александр Дюков не стал избавителем, как ожидалось. Насчёт него надеялись, будто Дюков постарается отменить нелюбимый им лимит на легионеров. Президент РФС как-то рассказывал в интервью «Спорт-Экспрессу:
- Моя оптимальная формула лимита – это системное развитие детского, юношеского и молодежного футбола и… полный отказ от лимита на легионеров. Различные формулы – «6+5», «10+15» или «8+17», по большому счету, – это как поставить себя в состояние неустойчивого равновесия и дальше подбирать грузики, которые помогут тебе хоть как-то удержать баланс, чтобы не упасть, - говорил Дюков.
Но на деле при нём случилось ужесточение его формата. С сезона 2020/21 у нас заработает система «8+17», где 8 легионеров - это максимум в заявке на сезон.
Почему это плохо?
Ещё сильнее ограничивается конкуренция. Действующий лимит «6+5» существенно облегчает жизнь российским игрокам, но при этом всё-таки позволяет тренеру строить игру вокруг иностранцев. При новом формате делать это будет куда тяжелее. Повреждения по ходу сезона, дисквалификации – легионеров на российских полях станет меньше.
Благодаря этому дополнительно вырастут цены на отечественных игроков, будут неизбежно улучшаться условия их контрактов. При этом в накладе не останутся агенты. Есть мнение, что ради выгодного сотрудничества с ними лимит и ужесточается. Но разве у нас есть доказательства?
Федун в недавнем большом интервью рассказывал, что агент ничего не показавшего за сезон Ломовицкого запросил миллион евро. И президент «красно-белых» не смог отказать, потому что иначе воспитанник упорхнул бы в «Локомотив».
Теперь подобного станет ещё больше. Впрочем, сам Федун таким раскладом доволен. Но об этом дальше.
А какой-нибудь положительный момент?
На этот раз наши руководители пожалели участников премьер-лиги. Новый формат будет принят только через год, поэтому у руководителей наших клубов остаётся время на корректировку кадровой политики. Было бы совсем здорово, если бы РФС внёс изменения на грядущий 2019-2020.
А что, так уже делали. В 2014-м РФС хотел пропихнуть «10+15», но был вынужден отменить решение, потому что вопросы вокруг лимита перешли во власть министерства. Летом 2015-го новые правила приняли за три дня до старта чемпионата. Помните истерики Андре Виллаша-Боаша, которому объявили, что теперь придётся выпускать на одного легионера меньше? Могли же ведь повторить нечто подобное.
Кто из клубов пока не вписывается?
На сегодняшний день формат не подходит половине команд премьер-лиги. Из наших грандов вписывается только ЦСКА – у Гончаренко в распоряжении 7 легионеров, так что все из них попали бы в заявку. Так у кого проблемы?
Самые крупные у «Зенита». Чемпионам России до начала следующего сезона придётся куда-то девать сразу шесть иностранцев (сейчас их в составе питерцев – 14). Ракицкий, Азмун, Дриусси, Барриос, Иванович и Нобоа, введи РФС новый лимит с этого сезона, наверняка бы попали в заявку. А вот насчёт оставшихся двух мест пришлось бы решать, ведь остаются Маммана, Мевля, Джорджевич, Мак, Ригони, Краневиттер, Эрнани и Маркизио.
Особенно обидно за последнего. Похоже, роскошная зарплата за прогулки по Петербургу больше не светит.
На втором месте «Локомотив» и (внезапно) «Урал». У этих команд по 11 иностранцев в наличии. «Спартак» – у «красно-белых» 10 легионеров – делит третью строчку с «Ахматом», «Ростовом», и «Уфой». Не вписывается и усилившийся «Краснодар» (9 иностранцев).
Лучше всего ситуация у малокровного «Рубина» (4 легионеров) и ещё не подготовленного к сезону «Сочи» (3).
Но у этих команд свои, особенные условия.
Что говорят насчёт нового формата?
Сергей Семак стал ближе к народу, сказав клубной пресс-службе:
Моя позиция оставалась неизменной: я против лимита как такового.
Лимит неимоверно раздувает стоимость и зарплаты российских футболистов, существенно снижает наш потенциал для игры в Европе.
Мое мнение не изменилось. Наиболее приемлемым для меня был бы лимит «10+15», когда была бы прямая и здоровая конкуренция. Сейчас ничего хорошего я в этом не вижу.
Лимит неимоверно раздувает стоимость и зарплаты российских футболистов, существенно снижает наш потенциал для игры в Европе.
Мое мнение не изменилось. Наиболее приемлемым для меня был бы лимит «10+15», когда была бы прямая и здоровая конкуренция. Сейчас ничего хорошего я в этом не вижу.
Сёмин в интервью «Р-Спорту» наоборот, ушёл от мнения большинства болельщиков:
Я воспринял эту новость положительно совершенно. На мой взгляд, это правильное решение.
Я думаю, что и все тренеры в этом плане поддержат его. Будем работать по этому лимиту, для нас это закон, вот и все.
Я думаю, что и все тренеры в этом плане поддержат его. Будем работать по этому лимиту, для нас это закон, вот и все.
Леонид Федун заявлял «Спорт-Экспрессу» ещё до решения РФС:
«8+17» в заявке – этой схеме альтернативы нет. При этом формате весь негатив исчезает, никто никому не гарантирует места в составе. А позитив в том, что увеличится количество россиян в заявке.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: лидерыроссии.рф, twitter.com/sportsru, ФК «Зенит»