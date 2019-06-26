Лимит ужесточили. «Спартак» и «Зенит» будут вынуждены меняться

Моя позиция оставалась неизменной: я против лимита как такового.



Лимит неимоверно раздувает стоимость и зарплаты российских футболистов, существенно снижает наш потенциал для игры в Европе.



Мое мнение не изменилось. Наиболее приемлемым для меня был бы лимит «10+15», когда была бы прямая и здоровая конкуренция. Сейчас ничего хорошего я в этом не вижу.

Я воспринял эту новость положительно совершенно. На мой взгляд, это правильное решение.



Я думаю, что и все тренеры в этом плане поддержат его. Будем работать по этому лимиту, для нас это закон, вот и все.

«8+17» в заявке – этой схеме альтернативы нет. При этом формате весь негатив исчезает, никто никому не гарантирует места в составе. А позитив в том, что увеличится количество россиян в заявке.