Лучше без Глушакова не стало. "Спартак" начал межсезонный турнир с поражения

? Дебютный мяч Александра Саплинова за «Ростов» и второй гол на Кубке Париматч Премьер.



? #РостовСпартак на #МАТЧПРЕМЬЕР

? https://t.co/agcs9OhIRO pic.twitter.com/HLym3FMsXP — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) June 26, 2019

Кононову после каждого сбора нужно давать 4 месяца на построение команды ? — Федун, продай "Спартак" ! (@fedun_out) June 26, 2019