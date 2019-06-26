Лучше без Глушакова не стало. "Спартак" начал межсезонный турнир с поражения
Впрочем, тут можно свалить всё на Карпина - это он обыгрывает "красно-белых" при любой удобной возможности. О старте Кубка "Париматч Премьер", всё тех же проблемах Народной команды и победе "Ростова", за который впервые сыграл канадец
Кубок "Париматч Премьер" начинали команды, близкие между собой. И тех, и других тренировал Карпин (не вспоминая о том, что за "Спартак" Валерий Георгиевич когда-то играл), Попов и Ерёменко совсем по-разному, но оба провели время в московском клубе, да и Гулиев вернулся из "Ростова" полгода назад. А ведь за южан ещё мог выйти Глушаков, если бы он договорился о контракте (слухи ходили упорные) с "ростовским" руководством. Но - увы - не срослось...
Вывеска для открытия получилась неплохая. Все ведь в курсе про особые отношения между Федуном и Карпиным, так что и дополнительная интрига была на месте. Надо признать, из разочарований до старта матча осталось лишь поле. Сразу определите, где здесь линия штрафной?
Судя по тому, что в старт "красно-белых" попал Зе Луиш, его продажа в Китай или "Порту" откладывается - на время или насовсем (иначе зачем его выпускать?). У болельщиков был и другой повод для радости - Кононов выпустил сразу и Глушенкова, и Умярова, за отсутствие которых наставника москвичей ругали весной. Забегая вперёд: шанса они, учитывая, насколько вяло "Спартак" разгонялся в центре, не оправдали.
У "Ростова" в основе оказался игрок питерского "Зенита". Полоз активно ищет новую (хотя какой "Ростов" для него новый) команду для аренды и таким образом оказался в составе дончан. Ещё вернулся из казанской ссылки Байрамян.
И оба здорово проявили себя в первом тайме. Байрамян регулярно цеплялся на мячи на правом краю, придерживал и обострял. Полоз так вообще спустя две минуты забил. Дмитрий воспользовался неудачной игрой Гапонова, качнул Кутепова - а Максименко из-за небольшого рикошета не смог спасти.
В тесных условиях игроки обеих команд браковали слишком много. Мяч почти не держался. Но если получалось выйти на простор, удобно забросить, игра смотрелась более-менее. И в этом плане предпочтительнее оказывался "Ростов".
Ему, по крайней мере, удавалось переходить в атаку. "Спартак" неуверенно топтался в центре и всё чаще катал поперёк. Джано, вернувшийся из Самары не мог ничего изменить в этом болоте, Мелкадзе был в своём стиле, а Зе Луиш не мог дождаться достойного броска на ход. В результате до перерыва "красно-белые" ни разу не попали в створ, да и вообще по-настоящему опасно не выходили на ворота.
В это же самое время "Ростов" превращал хрупкий счёт в комфортный. Всё для второго мяча сделал Попов, оформивший роскошную подачу на Саплинова.
Не мешавший автору второго мяча Айртон отметился не только ужасным сопротивлением при взятии "спартаковских" ворот. Поборовшись с тем же Саплиновым, он улетел за пределы поля, после чего не смог продолжить игру. Если смотреть с близкого плана, нарушение выглядит довольно жутко. И не было даже предупреждения от судьи.
Составы на второй тайм обновились капитально, из-за чего игра, конечно, не стала более целостной. Обновлённый "Ростов", за который после отдыха очень старался канадец по фамилии Эннин (первый канадец в нашей лиге пока на просмотре), больше оборонялся и держал счёт. Но вполне мог забить ещё, не зря же мы вспоминали Эннина.
Игроку с другой половины света и футбольному первопроходцу не везло - сначала он отдал голевую, но мяч несправедливо не засчитали, якобы был офсайд. А затем, как показалось, на нём сфолил Ребров и судья должен был поставить пенальти. Но рефери дал только жёлтую Эннину за симуляцию.
В любом случае он был полезен. От такого футболиста "Ростов" вряд ли откажется.
"Спартак" и за весь второй тайм не показал ничего особенно интересного. Так, чтобы забить, был только один по-настоящему хороший момент, но в ближнем бою спасовал Зобнин, вынужденный бил с разворота. За все прочие попытки удалось заработать только два удара в створ. Песьяков вроде как и не напрягался особо.
У "Спартака" возникали всё те же проблемы - технические, в плане продвижения мяча дальше центра поля. Понятное дело, что глупо и рано спрашивать с Кононова за одну товарищескую игру (зимой "Зенит" тоже не слишком удачно играл на Кубке "Матч Премьер", зато потом выдал звёздную весну), но шутки по социальным сетям уже пошли.
Игровое время получил и новичок "красно-белых" Понсе. Он не так часто встречался с мячом, чтобы произвести полноценное впечатление, но очень хорошо боролся и цеплялся в чужой штрафной. Если говорить о других приятных моментах - Джикия, после выхода которого совсем оголтелых провалов уже не было, и Ханни, пару раз здорово вскрывший оборону соперников в конце встречи.
***
Никаких далекоидущих выводов болельщикам "красно-белых" делать нельзя: не зря мы уже вспомнили Семака. Полгода назад некоторые фанаты предъявляли ему претензии, обвиняя в скучном и простом футболе по итогам Кубка "Матч Премьер", после чего (когда весной Семак летел к чемпионству) наверняка чувствовали себя очень глупо.
"Спартак" не создал практически ни одного момента. У "Спартака" снова были проблемы с креативностью. Но по зримому ощущению дончане оказались просто лучше готовы и во многих моментах просто перебегали соперника. Правда, возникает вопрос, откуда такая разница?
Кононову сейчас в любом случае не позавидуешь. Выиграешь товарищеский турнир, будут смеяться. Нет - возненавидят.
Вот так и работается в "Спартаке".
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Кубок "Париматч Премьер" начинали команды, близкие между собой. И тех, и других тренировал Карпин (не вспоминая о том, что за "Спартак" Валерий Георгиевич когда-то играл), Попов и Ерёменко совсем по-разному, но оба провели время в московском клубе, да и Гулиев вернулся из "Ростова" полгода назад. А ведь за южан ещё мог выйти Глушаков, если бы он договорился о контракте (слухи ходили упорные) с "ростовским" руководством. Но - увы - не срослось...
Вывеска для открытия получилась неплохая. Все ведь в курсе про особые отношения между Федуном и Карпиным, так что и дополнительная интрига была на месте. Надо признать, из разочарований до старта матча осталось лишь поле. Сразу определите, где здесь линия штрафной?
Судя по тому, что в старт "красно-белых" попал Зе Луиш, его продажа в Китай или "Порту" откладывается - на время или насовсем (иначе зачем его выпускать?). У болельщиков был и другой повод для радости - Кононов выпустил сразу и Глушенкова, и Умярова, за отсутствие которых наставника москвичей ругали весной. Забегая вперёд: шанса они, учитывая, насколько вяло "Спартак" разгонялся в центре, не оправдали.
У "Ростова" в основе оказался игрок питерского "Зенита". Полоз активно ищет новую (хотя какой "Ростов" для него новый) команду для аренды и таким образом оказался в составе дончан. Ещё вернулся из казанской ссылки Байрамян.
И оба здорово проявили себя в первом тайме. Байрамян регулярно цеплялся на мячи на правом краю, придерживал и обострял. Полоз так вообще спустя две минуты забил. Дмитрий воспользовался неудачной игрой Гапонова, качнул Кутепова - а Максименко из-за небольшого рикошета не смог спасти.
? Дебютный мяч Александра Саплинова за «Ростов» и второй гол на Кубке Париматч Премьер.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) June 26, 2019
? #РостовСпартак на #МАТЧПРЕМЬЕР
? https://t.co/agcs9OhIRO pic.twitter.com/HLym3FMsXP
В тесных условиях игроки обеих команд браковали слишком много. Мяч почти не держался. Но если получалось выйти на простор, удобно забросить, игра смотрелась более-менее. И в этом плане предпочтительнее оказывался "Ростов".
Ему, по крайней мере, удавалось переходить в атаку. "Спартак" неуверенно топтался в центре и всё чаще катал поперёк. Джано, вернувшийся из Самары не мог ничего изменить в этом болоте, Мелкадзе был в своём стиле, а Зе Луиш не мог дождаться достойного броска на ход. В результате до перерыва "красно-белые" ни разу не попали в створ, да и вообще по-настоящему опасно не выходили на ворота.
В это же самое время "Ростов" превращал хрупкий счёт в комфортный. Всё для второго мяча сделал Попов, оформивший роскошную подачу на Саплинова.
? Дмитрий Полоз забивает первый гол на Кубке Париматч Премьер.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) June 26, 2019
? #РостовСпартак на #МАТЧПРЕМЬЕР
? https://t.co/agcs9OhIRO pic.twitter.com/JzrIyXAElF
Не мешавший автору второго мяча Айртон отметился не только ужасным сопротивлением при взятии "спартаковских" ворот. Поборовшись с тем же Саплиновым, он улетел за пределы поля, после чего не смог продолжить игру. Если смотреть с близкого плана, нарушение выглядит довольно жутко. И не было даже предупреждения от судьи.
Составы на второй тайм обновились капитально, из-за чего игра, конечно, не стала более целостной. Обновлённый "Ростов", за который после отдыха очень старался канадец по фамилии Эннин (первый канадец в нашей лиге пока на просмотре), больше оборонялся и держал счёт. Но вполне мог забить ещё, не зря же мы вспоминали Эннина.
Игроку с другой половины света и футбольному первопроходцу не везло - сначала он отдал голевую, но мяч несправедливо не засчитали, якобы был офсайд. А затем, как показалось, на нём сфолил Ребров и судья должен был поставить пенальти. Но рефери дал только жёлтую Эннину за симуляцию.
В любом случае он был полезен. От такого футболиста "Ростов" вряд ли откажется.
"Спартак" и за весь второй тайм не показал ничего особенно интересного. Так, чтобы забить, был только один по-настоящему хороший момент, но в ближнем бою спасовал Зобнин, вынужденный бил с разворота. За все прочие попытки удалось заработать только два удара в створ. Песьяков вроде как и не напрягался особо.
У "Спартака" возникали всё те же проблемы - технические, в плане продвижения мяча дальше центра поля. Понятное дело, что глупо и рано спрашивать с Кононова за одну товарищескую игру (зимой "Зенит" тоже не слишком удачно играл на Кубке "Матч Премьер", зато потом выдал звёздную весну), но шутки по социальным сетям уже пошли.
Кононову после каждого сбора нужно давать 4 месяца на построение команды ?— Федун, продай "Спартак" ! (@fedun_out) June 26, 2019
Игровое время получил и новичок "красно-белых" Понсе. Он не так часто встречался с мячом, чтобы произвести полноценное впечатление, но очень хорошо боролся и цеплялся в чужой штрафной. Если говорить о других приятных моментах - Джикия, после выхода которого совсем оголтелых провалов уже не было, и Ханни, пару раз здорово вскрывший оборону соперников в конце встречи.
***
Никаких далекоидущих выводов болельщикам "красно-белых" делать нельзя: не зря мы уже вспомнили Семака. Полгода назад некоторые фанаты предъявляли ему претензии, обвиняя в скучном и простом футболе по итогам Кубка "Матч Премьер", после чего (когда весной Семак летел к чемпионству) наверняка чувствовали себя очень глупо.
"Спартак" не создал практически ни одного момента. У "Спартака" снова были проблемы с креативностью. Но по зримому ощущению дончане оказались просто лучше готовы и во многих моментах просто перебегали соперника. Правда, возникает вопрос, откуда такая разница?
Кононову сейчас в любом случае не позавидуешь. Выиграешь товарищеский турнир, будут смеяться. Нет - возненавидят.
Вот так и работается в "Спартаке".
Григорий Каленов, Rusfootball.info