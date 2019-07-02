Болельщики «Локомотива» недовольны работой гендира. Кикнадзе уже ответил
Фанаты «железнодорожников» упрекают боссов в том, что они не встречаются с представителями болельщиков и не заступаются за них. Тем временем руководители фан-движения ЦСКА впервые за 9 лет сняли бойкот на посещение матчей на Кавказе
Вчера в социальных сетях было опубликовано открытое письмо болельщиков председателю совета директоров АО «ФК «Локомотив» Мещерякову. Фанаты заявили, что за полгода Кикнадзе так и не встретился с их представителями, клуб не помог в ситуации, когда болельщикам было запрещено устроить согласованный перфоманс на финале Кубка России, а также припомнили скандальное интервью коммерческого директора Марата Фаттахова. Ниже – полное сообщение:
Если вы не успели посмотреть, что именно наговорил коммерческий директор «Локо», - материал на эту тему будет чуть ниже.
Болельщикам не понравилось интервью Марата Фаттахова
Клуб не стал долго отмалчиваться. Сегодня «железнодорожники» развернуто ответили на претензии, опубликовав заявление на официальном сайте. Если коротко:
• Кикнадзе назначал встречу представителям болельщиков ещё в марте, но на неё никто не пришёл, хотя предварительные подтверждения были
• Клуб активно работает с болельщиками. Например, со стороны «Локо» была оказана всесторонняя поддержка в организации перфомансов на матчах с «Крыльями Советов», «Краснодаром», ЦСКА и «Уфой»; предоставлении 6000 футболок болельщикам Южной трибуны на матче с ЦСКА
• Клуб пытался разобраться с ситуация вокруг финала Кубка России, но даже совместных усилий представителей РФС и «Локомотива» оказалось недостаточно против местной полиции. При этом Кикнадзе не обошёлся без шпильки: «В ходе расследования были установлены факты, свидетельствующие о том, что планируемые со стороны отдельных групп фанатов действия выглядели далеко не безупречно»
• Коммерческий директор Клуба Марат Фаттахов, «который 22 года работает в «Локомотиве» и беззаветно верен красно-зеленым цветам», всего лишь объяснил вектор развития программы. А в прошлом году Клуб установил рекордные показатели по продажам абонементов и средней посещаемости «Локо» в чемпионате. И дело здесь, конечно, не в том, что «железнодорожники» стали чемпионами
• Сотрудники, совдир и тренерский штаб работаю во благо клуба. Ультиматумы ставить не нужно. Можно будет всё обсудить на встрече 9 июля
Так же гладко, как это получилось у предыдущего гендирка «Локо», работать с болельщиками у Кикнадзе пока не получается (а ведь ещё был конфликт с Сёминым). С другой стороны, претензии к руководству не самые мощные. Насчёт встречи показания сторон разнятся. А вот за совсем странное интервью коммерческого директора можно было и извиниться. Так получается, что Кикнадзе по сути спустил возражения фанатов именно по этому вопросу в унитаз, ничего не ответив, кроме как что коммерческий директор работает успешно.
ЦСКА перестал бойкотировать матчи на Кавказе
Инстаграм фан-движения «армейцев» RBW сообщил, что бойкот кавказских матчей, который держался девять лет, отменяется. Болельщики считают, что молодой команде нужна поддержка:
О кавказском бойкоте заговорили в начале десятых годов. Внятных претензий было не очень много, но главная была на поверхности: «из года в год при посещении выездных игр на Кавказе болельщики сталкиваются с прямой опасностью для своей жизни и здоровья».
Жёсткие случаи действительно бывали. В 2008-м в Кабардино-Балкарии два фаната «Спартака» в результате драки получили огнестрельные ранения, а еще несколько человек получили ножевые ранения.
Бойкотировали выезды на Кавказ не только ЦСКА, но и другие столичные клубы – «Спартак» и «Локомотив». Например, «железнодорожники» в 2011-м делали такие заявления:
- Болельщики большинства российских клубов уже давно проходят сложную процедуру согласования и проверки баннеров, а любой лозунг или изображение, в котором представители властей усмотрят малейший намек на какой-либо экстремизм, чреват огромными проблемами и тесным общением с представителями правоохранительных органов и спецслужб. На нас без разбора ставят клеймо «фашисты», «расисты», «экстремисты», усиливают досмотр на входе, все чаще запрещают предматчевые акции. С другой стороны абсолютно безнаказанной остается демонстрация знамен экстремистского толка болельщиками кавказских команд (случай с нашим матчем в этой череде далеко не первый), гости с Кавказа беспрепятственно проходят на сектора с холодным оружием (матч «Локомотив» — «Терек»), а вся Россия с изумлением смотрит, как на открытии построенного на федеральные деньги стадиона в Грозном, публика встречает государственный гимн оглушительным свистом, - писали болельщики.
Болельщики всё равно продолжали ездить на гостевые матчи и в Чечню, и в Махачкалу, игнорируя такие позиции. Тем более в последние годы в этих регионах всё относительно спокойно. Но теперь болельщики отказываются от такого выражения официально, - и это, наверное, хорошо.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: официальный сайт "Локо"
Вчера в социальных сетях было опубликовано открытое письмо болельщиков председателю совета директоров АО «ФК «Локомотив» Мещерякову. Фанаты заявили, что за полгода Кикнадзе так и не встретился с их представителями, клуб не помог в ситуации, когда болельщикам было запрещено устроить согласованный перфоманс на финале Кубка России, а также припомнили скандальное интервью коммерческого директора Марата Фаттахова. Ниже – полное сообщение:
Уважаемый Анатолий Анатольевич!
Мы — актив фанатов ФК «Локомотив» Москва — информируем Вас о том, что с момента вступления в должность Генерального директора (шесть месяцев назад) Кикнадзе В.А. ни разу не встретился с представителями фанатов (лидерами мнений), соответственно, никакого контакта между Клубом и активом фанатов нет.
Мы считаем вопиющим событием случившееся в Самаре, когда болельщикам «Локомотива» запретили пронос заявленного и согласованного предматчевого красочного перфоманса и флагов. Также по всему городу шли задержания и жесткие неправомерные досмотры болельщиков «Локомотива» без всяких на то оснований. Клуб, зная всю ситуацию, не заступился за своих болельщиков ни во время самих событий, ни сразу после матча, ни до настоящего момента — ни одного комментария или заявления по произошедшим событиям от Клуба так и не поступило.
Искренне надеемся, что Вы не останетесь в стороне, и данное обращение положит начало коммуникации между Клубом и болельщиками.
Также хотелось бы отметить, что мы были крайне удивлены и оскорблены интервью представителя клуба, коммерческого директора Фаттахова Марата, который своими комментариями дал отчётливо понять, что болельщики не являются приоритетной задачей клуба, чем поставил свою компетенцию под вопрос.
Мы обеспокоены возможным повторением негативного опыта взаимодействия Клуба с болельщиками и просим Вас повлиять на сложившуюся ситуацию. В противном случае, мы оставляем за собой право действовать на своё усмотрение.
Мы готовы ответить на любые Ваши вопросы и дать свои комментарии.
С уважением, фанаты Футбольного Клуба «Локомотив» Москва
Мы — актив фанатов ФК «Локомотив» Москва — информируем Вас о том, что с момента вступления в должность Генерального директора (шесть месяцев назад) Кикнадзе В.А. ни разу не встретился с представителями фанатов (лидерами мнений), соответственно, никакого контакта между Клубом и активом фанатов нет.
Мы считаем вопиющим событием случившееся в Самаре, когда болельщикам «Локомотива» запретили пронос заявленного и согласованного предматчевого красочного перфоманса и флагов. Также по всему городу шли задержания и жесткие неправомерные досмотры болельщиков «Локомотива» без всяких на то оснований. Клуб, зная всю ситуацию, не заступился за своих болельщиков ни во время самих событий, ни сразу после матча, ни до настоящего момента — ни одного комментария или заявления по произошедшим событиям от Клуба так и не поступило.
Искренне надеемся, что Вы не останетесь в стороне, и данное обращение положит начало коммуникации между Клубом и болельщиками.
Также хотелось бы отметить, что мы были крайне удивлены и оскорблены интервью представителя клуба, коммерческого директора Фаттахова Марата, который своими комментариями дал отчётливо понять, что болельщики не являются приоритетной задачей клуба, чем поставил свою компетенцию под вопрос.
Мы обеспокоены возможным повторением негативного опыта взаимодействия Клуба с болельщиками и просим Вас повлиять на сложившуюся ситуацию. В противном случае, мы оставляем за собой право действовать на своё усмотрение.
Мы готовы ответить на любые Ваши вопросы и дать свои комментарии.
С уважением, фанаты Футбольного Клуба «Локомотив» Москва
Если вы не успели посмотреть, что именно наговорил коммерческий директор «Локо», - материал на эту тему будет чуть ниже.
Болельщикам не понравилось интервью Марата Фаттахова
Клуб не стал долго отмалчиваться. Сегодня «железнодорожники» развернуто ответили на претензии, опубликовав заявление на официальном сайте. Если коротко:
• Кикнадзе назначал встречу представителям болельщиков ещё в марте, но на неё никто не пришёл, хотя предварительные подтверждения были
• Клуб активно работает с болельщиками. Например, со стороны «Локо» была оказана всесторонняя поддержка в организации перфомансов на матчах с «Крыльями Советов», «Краснодаром», ЦСКА и «Уфой»; предоставлении 6000 футболок болельщикам Южной трибуны на матче с ЦСКА
• Клуб пытался разобраться с ситуация вокруг финала Кубка России, но даже совместных усилий представителей РФС и «Локомотива» оказалось недостаточно против местной полиции. При этом Кикнадзе не обошёлся без шпильки: «В ходе расследования были установлены факты, свидетельствующие о том, что планируемые со стороны отдельных групп фанатов действия выглядели далеко не безупречно»
• Коммерческий директор Клуба Марат Фаттахов, «который 22 года работает в «Локомотиве» и беззаветно верен красно-зеленым цветам», всего лишь объяснил вектор развития программы. А в прошлом году Клуб установил рекордные показатели по продажам абонементов и средней посещаемости «Локо» в чемпионате. И дело здесь, конечно, не в том, что «железнодорожники» стали чемпионами
• Сотрудники, совдир и тренерский штаб работаю во благо клуба. Ультиматумы ставить не нужно. Можно будет всё обсудить на встрече 9 июля
Так же гладко, как это получилось у предыдущего гендирка «Локо», работать с болельщиками у Кикнадзе пока не получается (а ведь ещё был конфликт с Сёминым). С другой стороны, претензии к руководству не самые мощные. Насчёт встречи показания сторон разнятся. А вот за совсем странное интервью коммерческого директора можно было и извиниться. Так получается, что Кикнадзе по сути спустил возражения фанатов именно по этому вопросу в унитаз, ничего не ответив, кроме как что коммерческий директор работает успешно.
ЦСКА перестал бойкотировать матчи на Кавказе
Инстаграм фан-движения «армейцев» RBW сообщил, что бойкот кавказских матчей, который держался девять лет, отменяется. Болельщики считают, что молодой команде нужна поддержка:
Спустя девять лет, бойкот на посещение выездных игр с кавказскими командами ОТМЕНЕН!
В преддверии нового сезона активными болельщиками ЦСКА была проведена встреча, на которой было принято:
1. Отменить бойкот на матчах в Кавказском регионе!
2. Организовать гостевой сектор для активной поддержки команды!
Решение не было единогласным, некоторые олдовые болельщики высказались за продолжение бойкота. Мы полностью понимаем их позицию и с большим уважением отнесемся к решению болельщиков, кто захочет продолжить бойкот.
Вместе с тем мы уверены, что наша молодая команда должна ощущать дыхание трибун и поддержку своих болельщиков на каждом домашнем и выездном матче.
Будьте аккуратнее и не забывайте о правилах безопасности на выездных играх. ЦСКА ВСЕГДА БУДЕТ ПЕРВЫМ!
В преддверии нового сезона активными болельщиками ЦСКА была проведена встреча, на которой было принято:
1. Отменить бойкот на матчах в Кавказском регионе!
2. Организовать гостевой сектор для активной поддержки команды!
Решение не было единогласным, некоторые олдовые болельщики высказались за продолжение бойкота. Мы полностью понимаем их позицию и с большим уважением отнесемся к решению болельщиков, кто захочет продолжить бойкот.
Вместе с тем мы уверены, что наша молодая команда должна ощущать дыхание трибун и поддержку своих болельщиков на каждом домашнем и выездном матче.
Будьте аккуратнее и не забывайте о правилах безопасности на выездных играх. ЦСКА ВСЕГДА БУДЕТ ПЕРВЫМ!
О кавказском бойкоте заговорили в начале десятых годов. Внятных претензий было не очень много, но главная была на поверхности: «из года в год при посещении выездных игр на Кавказе болельщики сталкиваются с прямой опасностью для своей жизни и здоровья».
Жёсткие случаи действительно бывали. В 2008-м в Кабардино-Балкарии два фаната «Спартака» в результате драки получили огнестрельные ранения, а еще несколько человек получили ножевые ранения.
Бойкотировали выезды на Кавказ не только ЦСКА, но и другие столичные клубы – «Спартак» и «Локомотив». Например, «железнодорожники» в 2011-м делали такие заявления:
- Болельщики большинства российских клубов уже давно проходят сложную процедуру согласования и проверки баннеров, а любой лозунг или изображение, в котором представители властей усмотрят малейший намек на какой-либо экстремизм, чреват огромными проблемами и тесным общением с представителями правоохранительных органов и спецслужб. На нас без разбора ставят клеймо «фашисты», «расисты», «экстремисты», усиливают досмотр на входе, все чаще запрещают предматчевые акции. С другой стороны абсолютно безнаказанной остается демонстрация знамен экстремистского толка болельщиками кавказских команд (случай с нашим матчем в этой череде далеко не первый), гости с Кавказа беспрепятственно проходят на сектора с холодным оружием (матч «Локомотив» — «Терек»), а вся Россия с изумлением смотрит, как на открытии построенного на федеральные деньги стадиона в Грозном, публика встречает государственный гимн оглушительным свистом, - писали болельщики.
Болельщики всё равно продолжали ездить на гостевые матчи и в Чечню, и в Махачкалу, игнорируя такие позиции. Тем более в последние годы в этих регионах всё относительно спокойно. Но теперь болельщики отказываются от такого выражения официально, - и это, наверное, хорошо.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: официальный сайт "Локо"