Болельщики «Локомотива» недовольны работой гендира. Кикнадзе уже ответил

Уважаемый Анатолий Анатольевич!



Мы — актив фанатов ФК «Локомотив» Москва — информируем Вас о том, что с момента вступления в должность Генерального директора (шесть месяцев назад) Кикнадзе В.А. ни разу не встретился с представителями фанатов (лидерами мнений), соответственно, никакого контакта между Клубом и активом фанатов нет.



Мы считаем вопиющим событием случившееся в Самаре, когда болельщикам «Локомотива» запретили пронос заявленного и согласованного предматчевого красочного перфоманса и флагов. Также по всему городу шли задержания и жесткие неправомерные досмотры болельщиков «Локомотива» без всяких на то оснований. Клуб, зная всю ситуацию, не заступился за своих болельщиков ни во время самих событий, ни сразу после матча, ни до настоящего момента — ни одного комментария или заявления по произошедшим событиям от Клуба так и не поступило.



Искренне надеемся, что Вы не останетесь в стороне, и данное обращение положит начало коммуникации между Клубом и болельщиками.



Также хотелось бы отметить, что мы были крайне удивлены и оскорблены интервью представителя клуба, коммерческого директора Фаттахова Марата, который своими комментариями дал отчётливо понять, что болельщики не являются приоритетной задачей клуба, чем поставил свою компетенцию под вопрос.



Мы обеспокоены возможным повторением негативного опыта взаимодействия Клуба с болельщиками и просим Вас повлиять на сложившуюся ситуацию. В противном случае, мы оставляем за собой право действовать на своё усмотрение.



Мы готовы ответить на любые Ваши вопросы и дать свои комментарии.



С уважением, фанаты Футбольного Клуба «Локомотив» Москва

Спустя девять лет, бойкот на посещение выездных игр с кавказскими командами ОТМЕНЕН!



В преддверии нового сезона активными болельщиками ЦСКА была проведена встреча, на которой было принято:



1. Отменить бойкот на матчах в Кавказском регионе!



2. Организовать гостевой сектор для активной поддержки команды!



Решение не было единогласным, некоторые олдовые болельщики высказались за продолжение бойкота. Мы полностью понимаем их позицию и с большим уважением отнесемся к решению болельщиков, кто захочет продолжить бойкот.



Вместе с тем мы уверены, что наша молодая команда должна ощущать дыхание трибун и поддержку своих болельщиков на каждом домашнем и выездном матче.



Будьте аккуратнее и не забывайте о правилах безопасности на выездных играх. ЦСКА ВСЕГДА БУДЕТ ПЕРВЫМ!