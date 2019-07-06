Трансферное безумие. Сутормин только приехал в Казань, но уже собирается в «Зенит»

А испанский «Атлетико» опубликовал жёсткое заявление с претензиями к «Барселоне» и Гризманну. Каталонцы побуждали форварда разорвать договорные отношения с «матрасниками» по ходу сезона