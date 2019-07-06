Трансферное безумие. Сутормин только приехал в Казань, но уже собирается в «Зенит»

Прошедший сезон воспитанник питерского футбола провёл за «Оренбург». Провёл его роскошно – стал лучшим бомбардиром яркой и самобытной команды Федотова, которая практически без усиления заняла место в середине таблицы после выхода из ФНЛ. С зимы Сутормина сватали в «Зенит». Тогда то ли не получилось договориться, то ли решили отложить на лето.
В межсезонье в процессе переговоров возникли сложности. Журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале писал, что шеф-скаут «Зенита» Антон Евменов предлагал Сутормину сначала 400 тысяч евро в год, потом – 500 и 600. При этом по условиям контракта зарплата игрока должна была расти каждый год (соглашение было рассчитано на 5 лет).
Но был подвох. Зарплата Сутормина в «Зените» росла бы каждый год на 200 тысяч, если бы он проводил в составе 60% матчей (читай: стал игроком основного состава). При этом даже при всех успехах Сутормина в Петербурге к 2024 году личка игрока выросла бы лишь до 1,6 миллиона евро в год.
Перспектива не очень привлекательная. Тот же Заболотный прямо сейчас получает столько же. Поэтому Сутормин передумал возвращаться в Петербург и отправился в Казань, которая спешно набирает игроков перед новым сезоном.
- Я оказался там, где был нужнее, наверное, где были заинтересованы мной. Я в «Рубине» и счастлив этому, - говорил игрок после объявления.
Но дальше что-то пошло не так.
По информации казанского издания «БИЗНЕС Online», Семак продолжал настаивать на переходе и поговорил с Алексеем Миллером. И будто бы Миллер, чтобы привезти Сутормина в «Зенит», даже связывался с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.
При этом – неожиданно и случайно – оказалось, что (по информации того же издания) «Рубин» составил контракт с Суторминым, но не зарегистрировал его. Руководство «Оренбурга» отказалось присылать документы Сутормина: якобы бумаги по трансферу со стороны продающей стороны подписал сотрудник, который не имел права это делать.
Так что иметь дела «Зенит» будет с «Оренбургом», а не с «Рубином».
Теперь особенно смешно смотреть видео, которое казанский клуб опубликовал, объявляя о переходе Сутормина.
ФНЛ, говорите? ? pic.twitter.com/787srVdHCq— «Рубин» Казань (@fcrk) June 29, 2019
Ну и вопрос: как сам будет чувствовать себя Сутормин, который уже признался, что счастлив в Казани? Повторит тоже самое про Петербург и с чистой совестью пойдет тренироваться?
Скоро увидим.
За рубежом ситуация не лучше. «Барселона» вляпалась в скандал
Причём в довольно мощный. «Атлетико» на официальном сайте опубликовал письмо, в котором раскритиковал своего игрока и каталонский клуб. Оказывается, Гризманн с февраля вёл переговоры с «Барсой», договорился в марте, а сообщил о своём решении «Атлетико» лишь в мае.
- Мы испытываем отвращение к поведению обеих сторон, особенно «Барселоны». Она побуждала игрока разорвать договорные отношения с «Атлетико» по ходу сезона, - говорится в заявлении.
Теперь переход под очень большим вопросом. «Матрасники» сообщили нападающему, что ждут его на предсезонной подготовке, которая начнётся в ближайшее время.
За последние годы «Барселона» действительно подмочила свою репутацию. Раньше было принято считать злобной корпорацией «Реал», главного соперника «блауграны», но всё больше историй, которые меняют общественное футбольное мнение в обратную сторону.
Примеры перед глазами. Это и Дембеле из «Боруссии», переставший ходить на тренировки немецкого клуба и поставивший ультиматум после того, как договорился с «Барсой» через агента. Но куда более мощный сюжет – переезд в Каталонию Малкома прошлым летом.
Тогда «Рома» уже объявила о переходе. В Риме собрались болельщики, чтобы встретить нового игрока. Но в последний момент «Барселона» перебила сделку. Получилось не очень красиво.
Пока не до конца ясно, что в этой ситуации может сделать «Атлетико». Не продавать Гризманна в «Барселону» с его зарплатой, скорее всего, не получится.
Но быстрого и безболезненного перехода точно не будет. Теперь у «матрасников» будет возможность помотать «Барселоне» нервы.
Фото: официальный сайт «Оренбурга», world-of-forms