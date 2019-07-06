Семак - о Сутормине: темы для разговора пока нет (видео)

- Сложная игра. Это первый официальный матч, поэтому много ошибались. Если пропускаешь три мяча, сложно рассчитывать на победу. Будем разбирать и готовиться. Проблем много, вопросов много... Будем работать.Проигрывать всегда неприятно. Поздравляем "Локомотив" с победой.- Не могу сказать, что прилично. Были разрывы при переходах. Чувствовалось, что это первый матч. Состояние у игроков разное. Времени не так было много, но обе команды хотели победить. Много голов, моментов. С точки зрения болельщиков игра смотрелась. Что касается первых официальных матчей, должны учесть все ошибки.- Мне тоже так показалось. Более конкретно мы этим моменты посмотрим и обсудим. Будем делать определенные выводы.Замены Нобоа на Ерохина? Игра была достаточно сложная. Саша касательно объема и единоборств смотрелся неплохо. Вопрос много не только к игрокам центра поля. Играли не так, как хотелось бы, и в обороне, и в атаке.- У нас пресс-конференция по матчу. Давайте дождемся какого-нибудь решения, потом будем говорить. Что я сейчас могу сказать? Темы для разговора пока нет.Вопросы по судейству? Были. Игрок играет чисто в мяч - жёлтая карточка. Фолы свистелись, не свистелись, руки, которое не свестились. Ждём VAR, - приводит слова тренера "Зенита" корреспондентАлексей Волошинов.