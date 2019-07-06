Юрий Семин: наверное, у болельщиков есть свои основания молчать (видео)

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал победу над "Зенитом" в матче за Суперкубок России.
- В первую очередь хотел бы поблагодарить организаторов Суперкубка. Прекрасный стадион, на котором я когда-то играл. Футболисты показали очень хороший футбол. Думаю, болельщики были довольны. Естественно, наши были довольны больше! Футбол был хороший.
- Ваша команда так билась с "Зенитом". Не хотелось проигрывать чемпиону?
- Мы думали о сегодняшнем дне. А сегодня разыгрывался первый приз в сезоне. Мы должны быть на уровне РЖД. И за себя бились в том числе. Нас отлично поддерживали болельщики. А самоотдача должна быть в каждом матче. Но можно было и еще прибавить.
- Было чемпионство, был Кубок России, но не было Суперкубка. Вам принципиально было выиграть именно Суперкубок после двух поражений в овертаймах?
- Из поражений всегда нужно извлекать уроки. Мы извлекли. "Зенит" на сегодняшний день очень сильно укомплектован, и мы счастливы, что победили. Для меня любой матч принципиален.
- Что скажете о новичках команды?
- Вся команда была хороша. Отдельно мы оценим игроков у себя в Баковке. В комнате для теории.
- Что чувствовали при счете 1:2? Что говорили игрокам?
- Потеряли инициативу, и наш план перестал работать. Контратакующая игра не получалась, мы должны были сами нападать. Сделали определенные перестановки. Игроки - просто молодцы, особенно Алексей Миранчук. Фантастический матч.
- Против Дзюбы была какая-то персональная опека?
- Нет, не было. К кому Дзюба приходил, тот защитник его и опекал.
- Можно ли сказать, что "Локо" на пике?
- Нет.
- Сегодня болельщики молчали до 35-й минуте (акция против руководства клуба - Прим.Rusfootball.info). Что чувствовали в этот момент?
- Не знаю, почему они молчали. Бойкот? Наверное, у них есть свои основания. Мы должны друг друга слышать, потому что мы играем для болельщиков. Они у нас преданные. Смотрите, как ради них футболисты бьются. Мы должны учитывать мнение каждого болельщика, который приходит на наш стадион. Послушаем их претензии на встрече с болельщиками.
- Миранчук забил два гола. Его функции поменялись. Можете рассказать подробнее об этом?
- Нужны были изменения. Мы проигрывали 2:1. Нам казалось, что если Алексей останется в центре, то не будет простора. Мы перевели его на правый фланг, чтобы он атаковал с фланга в середину и бил с левой ноги. Он фантастически исполнил свою роль.
- Как вам Мурило? Как он вписался в команду?
- Раз он играет, то да. Я доволен всеми игроками. Будем работать. Остальное от него зависит. Будет играть плохо - не будет играть. Как и любой другой игрок.
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