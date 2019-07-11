«Уважение зарабатывается не поцелуями». Паршивлюк роскошно начинает в «Динамо»

«Динамо» и «Ростов» обменялись крайними защитниками. Паршивлюк подходил Карпину, но не смог договориться о зарплате. Козлову не оставалось места в обновляемой московской команде.
Вчера Паршивлюка представляли во время встречи с болельщиками на «ВТБ-Арене». У защитника спросили, сможет ли он поцеловать эмблему. Игравший в «Спартаке» около семи лет защитник классно ответил:
- Я воспитанник «Спартака», принципиального соперника, так получилось, что я был капитаном. Это моя история, этого не отнять, – начал Сергей. – Но я счастлив находиться здесь, меня очень здорово приняли в команде, в меня поверило руководство клуба. И третье. Уважение зарабатывается не поцелуями эмблемы, а честной игрой на поле, - сказал игрок.
Болельщики оценили.
Ответ Паршивлюка на просьбу поцеловать эмблему Динамо на встрече с болельщиками pic.twitter.com/PEOs91uJXT— Василий Конов-jr (@vasily_konov) July 10, 2019
Причём не только «Динамо». Фанаты «Спартака» радовались такой реакции бывшего капитана и активно сравнивали Паршивлюка с Онопко. Тот, когда устроился в тренерский штаб с ЦСКА, чмокнул розу на первой же встрече с фанатами.
А из ещё игроков отличался Быстров, который в матче против его родного «Зенита», поцеловал ромбик. Правда, до сих пор спорят, не случайно ли так вышло
Но вообще от Паршивлюка другого не ждали. Он выражал уже давно выражал своё отношение к воспитавшему его клубу:
- Можно ли назвать меня мясным? Думаю, да.
– Не собираюсь играть нигде, кроме «Спартаке»? Нет, понятно, что ситуации бывают разные. Если от меня что-то будет зависеть, я приложу все усилия, чтобы остаться в «Спартаке». Если скажут, что не нужен, а никаких других вариантов не будет, надо будет искать варианты. Но понятно, что вариант с ЦСКА среди них точно не найдется.
Новый трансфер «Спартака»
«Спартак» приобрел у «Вольфсбурга» 22-летнего игрока правого фланга Малколма Баду. По традиции Романьоли и Понсе футболист ни разу не сыграл за основной состав и уже около года не тренировался с первой командой. Легендарное усиление.
Игрок рубился за фарм-клуб «Вольфсбурга», но и там потерял место в минувшем сезоне. Но есть другой, более важный момент, который, очевидно, многое определил. Баду бывший клиент Цорна.
- Малкольма знаю лично. Не рекомендовал бы Кононову кого-то, если бы не верил, что человек принесет пользу. К агентским историям сделка отношения не имеет. Сказал парню: если поедешь в «Спартак» и у тебя все получится, никто ничего на этом не заработает, - сказал генеральный директор.
Правда, не совсем понятно, зачем такой игрок нужен «Спартаку». Он играет на правом фланге. В защите в наличии Рассказов, Ещенко и молодой Маслов. В атаке – главное чудо австрийского сбора Бакаев, Ломовицкий и Мельгарехо. Куда ещё один?
Transfermarkt оценивает Малкольма в 75 тысяч евро. Цорн сказал, что немец перешел почти бесплатно.
Всё это выглядит очень странно. Понсе ладно, он выстрелил в чемпионате Греции, Романьоли - очевидно, часть другой сделки. Но Баду потерялся и был даже не основным в региональном немецком дивизионе. При этом всё это проворачивается за год до ужесточения лимита, в который «красно-белые» на данный момент не вписываются.
Фото: официальный сайт "Динамо", официальный сайт "Спартака"