С иголочки. Смотрим, в чём будут играть наши команды

«Спартак» стал ближе к традициям
Олег Кононов в течение последнего года часто вспоминал о стеночках и забеганиях, обещал, что его «Спартак» будет играть исключительно комбинационно, как это получалось у «красно-белых» в самый свой славный период в российской истории. Видимо, технический спонсор решил внести свою лепту в возрождение традиций – и вернул на основной комплект белую полосу.
«Красно-белые» оказались в одном из современных трендов создания спортивной экипировки. На официальном сайте сообщалось, что форма на новый сезон произведена из переработанного полиэстера, что обеспечивает меньшее негативное воздействие на окружающую среду. Для создания одного комплекта футбольной формы в среднем используется 16 переработанных пластиковых бутылок. Футболка и шорты изготовлены из переработанной полиэфирной ткани. Материал создан из пластиковых бутылок, расплавленных специально для получения тонкой нити.
Гостевой комплект остался без особенных изменений.
Есть ещё одна мощная новость, связанная с экипировкой «красно-белых». «Спартак» совместно с болельщиками принял решение о том, что отныне на форме клуба появится специальный знак в память о трагедии, произошедшей 20 октября 1982 года в «Лужниках». В тот день в концовке матча Кубка УЕФА «Спартак» – «Хаарлем» под трибунами случилась давка, погибли десятки болельщиков команды.
- Мы никогда не забываем о том страшном дне. У памятника в «Лужниках» всегда лежат красные и белые цветы. Каждый год болельщики проводят турниры памяти. Теперь эта память увековечена на форме клуба», – было заявление от «Спартака».
Главный тренер москвичей Олег Кононов футбольных автобусов не любит. Но вот новый дизайн клубного транспорта ему наверняка пришёлся по душе. Выглядит стильно
? Клубный автобус «Спартака» сменил имидж ?— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) June 22, 2019
?#Спартак #силавединстве pic.twitter.com/Oxjh98I3hg
В общем у «Спартака» серьёзные изменения в области дизайна.
«Зенит» не стал изобретать ничего нового
Де-юре новый комплект отличается от прежнего, но, по сути, ничего в экипировке питерцев особенно не поменялось. Традиции любят и в северной столице.
Красивая форма, — поделился первыми ощущениями Артём Дзюба. — Белая нравится больше, она сильнее бросается в глаза. Здорово, что на «Газпром Арене» открылся новый магазин.
Как и в случае с формой «Спартака», экипировка «сине-бело-голубых» произведена из переработанного полиэстера.
Есть ещё кое-что, что мы должны знать об этой форме:
- Оба комплекта выполнены с применением технологии Nike Dri-FIT, отвечающей за быстрое испарение влаги: форма дольше остается сухой и свежей, что позволяет футболистам чувствовать себя комфортно даже при самых интенсивных нагрузках. Передняя и задние части игровой футболки выполнены из сетчатой ткани, которая вместе с перфорированными отверстиями обеспечивает лучшую циркуляцию воздуха и регуляцию температуры тела, - было опубликовано на официальном сайте «Зенита».
Новую форму уже можно было оценить в деле. «Зенит» проиграл в ней «Локо» в игре на Суперкубок.
Случился с экипировкой и небольшой скандал. Болельщики «Зенита» серьёзно относятся к клубным цветам и были недовольны тем, что увидели красную форму на снимке в инстаграме клубного фотографф «Зенита» Вячеслав Евдокимов.
Но, оказалось, это лишь вратарский свитер, играть в котором не будут:
- Никаких поводов для беспокойства ни со стороны болельщиков, ни со стороны прессы нет. Это стандартная практика: в клубе представлены все цветовые образцы формы голкипера на сезон от основного экипировщика команды – компании Nike, - объяснили в клубе.
ЦСКА очень скучен
Umbro продолжает сотрудничать с ЦСКА второй год, а мы скучаем по классным комплектам от Adidas, которые хотелось купить, если ты даже не болеешь за «армейцев».
Официальной презентации в интернете не появлялось. Как же так, «армейцы», вы же сделали такую классную встречу с болельщиками!
Про гостевой комплект можно только сказать – белый
Абсолютно
Резервный комплект так же не сильно порадует любителей оригинальности. Просто чёрная форма.
«Краснодар» выглядит очень современно
Особенно классной получился основной комплект
От гостевого немного рябит в глазах. Может, в этом и есть смысл?
Обновивший форму «Рубин» представил три комплекта
FCRK ?? JAKO— «Рубин» Казань (@fcrk) July 11, 2019
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?? Долгожданная! ??
«Рубин» и официальный технический партнёр клуба JAKO представляют ? РУБИНОВЫЙ комплект игровых формы на сезон 2019/20! pic.twitter.com/G6vqNAqwBf
FCRK ?? JAKO— «Рубин» Казань (@fcrk) July 11, 2019
?
«Рубин» и официальный технический партнёр клуба JAKO представляют ? белый комплект игровой формы на сезон 2019/20!
?
И это ещё не всё...? pic.twitter.com/rXE3tioyKq
FCRK ?? JAKO— «Рубин» Казань (@fcrk) July 11, 2019
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«Рубин» и официальный технический партнёр клуба JAKO представляют ? чёрный комплект игровой формы на сезон 2019/20!
?
На этом всё! Или не всё? ? pic.twitter.com/cv3WP7SzgT
Так свою форму презентовал «Урал»
Так – «Ростов»
???— Football Club Rostov (@rostovfc) June 19, 2019
Встречаем!
?????
Наша форма на новый футбольный сезон!#мыростов pic.twitter.com/GHD0MqOFhi
А это от «Динамо»
Новая форма на сезон 2019/20 от #kelme #ДинамоДома pic.twitter.com/oqc9OPzv8P— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) July 10, 2019
«Локомотив» мы уже видели в деле
Фото: официальные сайты "Спартака" и "Зенита", instagram, РПЛ