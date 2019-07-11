С иголочки. Смотрим, в чём будут играть наши команды

FCRK ?? JAKO ? «Рубин» и официальный технический партнёр клуба JAKO представляют ? белый комплект игровой формы на сезон 2019/20! ? И это ещё не всё...? pic.twitter.com/rXE3tioyKq

FCRK ?? JAKO

?

«Рубин» и официальный технический партнёр клуба JAKO представляют ? чёрный комплект игровой формы на сезон 2019/20!

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На этом всё! Или не всё? ? pic.twitter.com/cv3WP7SzgT