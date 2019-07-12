Руслан Нигматуллин о ситуации Гилерме: "Локомотив" не может идти на поводу у футболиста - потом любой игрок может начать такой торг с клубом

Бывший вратарь «Локомотива» и «Спартака» Руслан Нигматуллин в интервью Rusfootball.info поделился мнением о возможном переходе голкипера «железнодорожников» Маринато Гилерме к «красно-белым», а также рассказал об ожиданиях от предстоящего чемпионата России.