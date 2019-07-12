Руслан Нигматуллин о ситуации Гилерме: "Локомотив" не может идти на поводу у футболиста - потом любой игрок может начать такой торг с клубом

- Маринато Гилерме не устраивают условия контракта, которые ему предлагает его нынешний клуб, и, по некоторой информации, он может перейти в «Спартак».
- Все футболисты всегда имеют право выбора. Как бы то ни было. Понятно, что это большой, значимый игрок для «Локомотива». Но «Локомотив» тоже надо понимать правильно. «Локо» тоже не может идти на поводу, потому что это может потом создать нехороший прецедент: так может потом любой игрок начать такой торг с клубом. Поэтому здесь я «железнодорожников» понимаю. «Спартак»? Да, тоже хочется получить у конкурирующей команды хорошего игрока себе. Чем это закончится? Поживем - увидим. Если Гилерме все-таки перейдет, то пожелаем ему удачи. «Локомотив», уверен, найдет на замену сильную кандидатуру.
- Вы бы что в этой ситуации посоветовали Гилерме?
- Не хочу здесь ничего советовать. Это жизнь Гилерме - ему строить свою судьбу и принимать решение. Ему предлагается контракт. Я же не могу залезать к нему в карман и говорить: отказывайся от всего. Уверен, что «Локомотив» сделал максимум, чтобы удержать игрока.
- «Локо» в первом туре чемпионата РПЛ дома встретится с «Рубином», спартаковцы на своей арене примут дебютанта Премьер-лиги «Сочи». Каких матчей ожидаете?
- «Сочи» только формирует команду - еще не отлажены все игровые связи. То есть практически с нуля сейчас «Сочи» будет играть - вряд ли сможет создать какую-то конкуренцию за такой короткий период.
Что касается матча «Локомотива» и «Рубина», то «Рубин» сейчас сложно оценить, потому что команда сильно обновилась. «Локо» играет дома - думаю, он здесь фаворит.
- Если говорить о чемпионате в целом, какими видятся перспективы участников в новом сезоне?
- Думаю, что вряд ли фавориты изменятся. Не жду здесь кардинальных перемен - все те же на манеже. Сенсаций пока не ожидается. Не хочу сейчас кого-то выделять конкретно, но, наверное, «Зенит», «Краснодар», «Локомотив», «Спартак» - ведущая четвёрка команд. Плюс ЦСКА не нужно сбрасывать со счетов.
- Какие трансферы нынешнего лета выделили бы?
- Надеюсь, что наиболее яркие трансферы впереди.
- Много обсуждают уход За Луиша из «Спартака» в «Порту».
- Честно говоря, немного грустно, что Зе Луиш уехал из российского чемпионата: игрок неординарный, великолепно играет головой. Но, к сожалению, это игрок настроения.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Руслан Нигматуллин о ситуации Гилерме: "Локомотив" не может идти на поводу у футболиста - потом любой игрок может начать такой торг с клубом
Бывший вратарь «Локомотива» и «Спартака» Руслан Нигматуллин в интервью Rusfootball.info поделился мнением о возможном переходе голкипера «железнодорожников» Маринато Гилерме к «красно-белым», а также рассказал об ожиданиях от предстоящего чемпионата России.