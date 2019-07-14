- Впечатления от дебюта? Прекрасные. Это наша первая победа, это хорошее начало сезона. Будем стараться продолжать в том же духе, чтобы в итоге прийти к чемпионству.
- Первый тайм вы были на левом фланге, после перерыва начали смещаться в центр. В чем смысл этой задумки?
- Меня спросили, могу ли я играть в центре. Я ответил, что могу, потому что у меня есть качества, чтобы это делать. У меня есть качества, благодаря которым я могу помогать команде таким образом, каким меня просят.
Атмосфера стадиона? Прекрасные впечатления. Стадион не замолкал весь матч. Трибуны гнали нас вперед. Мы забили два гола, но могли забить еще. Мы намерены в дальнейшем играть лучше.
- После ухода Эрнани вы остались единственным бразильцем. Тяжело вам быть одному или Дзюба взял над вами шефство?
- Дзюба пытается со мной поговорить, но я не говорю по-русски, а у него не очень с португальским. Поэтому общаемся постольку-поскольку. Я говорю с другими игроками в основном на испанском, немного на немецком. Все игроки общаются со мной. Больше всего я общаюсь аргентинцами (Ригони и Дриусси, здесь и далее - прим. Rusfootball.info), эквадорцем (Нобоа) и колумбийцем (Барриос).
В дальнейшем мы будем притираться друг к другу и станем большой семьей, - приводит слова дебютанта корреспондент Rusfootball.info
Дуглас Сантос: Дзюба пытается общаться, но я не говорю по-русски, а он не очень на португальском (видео)
Бразильский новичок "Зенита" Дуглас Сантос поделился впечатлениями от своего дебюта за питерский клуб и рассказал, с кем больше общается внутри команды
Фото: Rusfootball.info