Дуглас Сантос: Дзюба пытается общаться, но я не говорю по-русски, а он не очень на португальском (видео)

- Впечатления от дебюта? Прекрасные. Это наша первая победа, это хорошее начало сезона. Будем стараться продолжать в том же духе, чтобы в итоге прийти к чемпионству.- Меня спросили, могу ли я играть в центре. Я ответил, что могу, потому что у меня есть качества, чтобы это делать. У меня есть качества, благодаря которым я могу помогать команде таким образом, каким меня просят.Атмосфера стадиона? Прекрасные впечатления. Стадион не замолкал весь матч. Трибуны гнали нас вперед. Мы забили два гола, но могли забить еще. Мы намерены в дальнейшем играть лучше.- Дзюба пытается со мной поговорить, но я не говорю по-русски, а у него не очень с португальским. Поэтому общаемся постольку-поскольку. Я говорю с другими игроками в основном на испанском, немного на немецком. Все игроки общаются со мной. Больше всего я общаюсь аргентинцами (), эквадорцем () и колумбийцем ().В дальнейшем мы будем притираться друг к другу и станем большой семьей, - приводит слова дебютанта корреспондент