Среди лидеров также "Краснодар", (12500), "Ростов" (10000) и ЦСКА (более 7000).
"Тамбов" и "Ахмат" не продали ни одного абонемента на сезон-2019/20. Новичок РПЛ начнет сезон в Саранске и будет играть там как минимум до сентября. Что случится дальше – пока непонятно, поэтому и продавать абонементы "Тамбов" не может.
"Ахмат" просто не продал ни одного абонемента – юридические особенности ему не мешали. Представитель "Ахмат Арены" уточнил, что у болельщиков грозненцев есть возможность купить абонементы, но они предпочитают разовые билеты.
Данными поделились не все клубы РПЛ – некоторые сослались на то, что абонементная программа еще не закрыта. Официальные цифры выделены на картинке зеленой галочкой, неофициальные (желтая пометка с восклицательным знаком) основаны на наших прогнозах и общении с представителями клубов и стадионов. Цифры постоянно обновляются, поэтому могут устареть.
Стали известны результаты продаж абонементов клубами на сезоне-2019/20. "Спартак" и "Зенит" продали около 15 тысяч, "Ростов" – более 10.
Стали известны результаты продаж абонементов клубами на сезоне-2019/20. По информации Sport Connect, на текущий момент лучшие результаты по реализации показывают "Спартак" и "Зенит", которые реализовали около 15 000 сезонных билетов.
Фото: sport-connect
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