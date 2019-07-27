Главный тренер "Спартака" Олег Кононов рассказал о планах насчёт полузащитника Лоренсо Мельгарехо:
– Мы строим новую команду, вы видели, сколько человек покинули команду, будем работать над усилением. Будем работать. В футболе случаются проигрыши, ничьи и победы.
Прекрасно понимаю, где я работаю, нацеливаюсь на победу в каждой игре. А качество игры зависит, как мы работаем вместе с игроками.
– Мельгарехо давно не попадает в заявку.
– Ханни ушел, будем работать, чтобы устроить Мельгарехо, - приводит слова тренера Sports.
Агент Мельгарехо: Лоренсо - игрок "Спартака"
Кононов: будем работать, чтобы устроить Мельгарехо
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