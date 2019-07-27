Кононов: будем работать, чтобы устроить Мельгарехо

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов рассказал о планах насчёт полузащитника Лоренсо Мельгарехо:

– Мы строим новую команду, вы видели, сколько человек покинули команду, будем работать над усилением. Будем работать. В футболе случаются проигрыши, ничьи и победы.

Прекрасно понимаю, где я работаю, нацеливаюсь на победу в каждой игре. А качество игры зависит, как мы работаем вместе с игроками.

Мельгарехо давно не попадает в заявку.

– Ханни ушел, будем работать, чтобы устроить Мельгарехо, - приводит слова тренера Sports.

Агент Мельгарехо: Лоренсо - игрок "Спартака"

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Опубликовал: , Rusfootball.info
Теги: Кононов Спартак Мельгарехо
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