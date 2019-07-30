Судья Сергей Карасев принес извинения ФК "Оренбург" и болельщикам команды за ошибки, которе он допустил в матче 3-го тура чемпионата России между этим клубом и "Зенитом" (0:2, 28 июля).
"В матче 3-го тура РПЛ "Оренбург" – "Зенит" я, к сожалению, допустил ошибки, которые повлияли на результат игры. Хотел бы принести за них извинения ФК "Оренбург", а также всем болельщикам команды", - цитирует Карасева "СЭ".
Сергей Карасев извинился перед ФК "Оренбург" за ошибки в матче с "Зенитом"
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