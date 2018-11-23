Шмель с дачи: «Спартак» объявил о подписании контракта с Шюррле

Пока москвичи взяли немца в годичную аренду, но, как утверждают многие СМИ, в контракте прописана опция выкупа за 8 млн евро. При этом опция является необязательной: то есть, «Спартак» может и не выкупать немецкого вингера.
???? @Andre_Schuerrle pic.twitter.com/AyP0TMnCxr— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) July 31, 2019
28-летний Шюррле сейчас переживает далеко не самые лучшие времена. В дортмундской «Боруссии» от него фактически отказались. Люсьен Фавр оказался категоричен: чемпион мира в обновлённой «Боруссии» не нужен. Предыдущий сезон Шюррле провёл в аренде в «Фулхэме», который в итоге с треском вылетел из английской Премьер-Лиги. По ходу сезона в клубе сменили двух тренеров, но ничего не помогло. Что касается самого Шюррле, то он в составе «дачников» был одним из игроков основы, но нельзя сказать, что ключевым. 6 голов в 25 матчах — далеко не выдающийся, хотя и не провальный результат.
Изначально лондонцы планировали оставить футболиста «шмелей» (так называют «Боруссию») на два года, но в контракте было прописано, что в случае вылета он вернётся в Дортмунд. Так и в итоге и получилось.
Творец золотого успеха
Учитывая, какой путь преодолел Шюррле, сейчас его карьера находится на низшей точке. Совсем всё иначе было шесть – семь лет назад. В 2013 году он перешёл из «Байера» в «Челси». Жозе Моуриньо лично хотел видеть немца в команде. И в первом сезоне Шюррле регулярно выходил в стартовом составе вместе Эденом Азаром и Кевином Де Брёйне. Правда, закрепиться в команде тренера, требующего проделывать огромный объём оборонительной работы, Андре не сумел. В итоге в следующем сезоне его фактически заменил Виллиан, Шюррле пришлось уйти в «Вольфсбург» в аренду. Тем не менее, он всё равно стал чемпионом Англии, «Челси» в тот сезон одержал победу в Премьер-Лиге.
В официальной презентации футболиста «Спартак» напомнил, что Шюррле забивал в ворота ЦСКА. После ухода из «Челси» в «Вольфсбург» Шюррле встретился с «армейцами» в Лиге чемпионов. Тогда он забил мяч на «Арене Химки», а «волки» в тот год вышли в четвертьфинал турнира, где в итоге проиграли «Реалу», победив в первом матче 2:0.
Периодически Шюррле напоминал о себе, но всё равно уже был не тем золотым парнем, который принёс Германии победу на чемпионате мира. Тем не менее, «Боруссия» всё равно заплатила за него 30 млн евро, что до нынешнего лета было рекордом «шмелей». Дортмундцы срочно искали замену для Генриха Мхитаряна, перешедшего в «Манчестер Юнайтед», в приглашении Шюррле был заинтересован Томас Тухель, возглавлявший команду. Он был уверен в возможностях игрока, которого знал с детства.
Тем не менее, из-за травм он так и не оправдал доверие. А после ухода Тухеля в «ПСЖ» превратился в лишнего. Многие болельщики «Боруссии» считают его худшим трансфером в истории клуба (и есть за что).
Пожалуй, самый яркий период в карьере немца пришёлся на триумфальный чемпионат мира 2014 года. Несмотря на то, что Шюррле появился исключительно на замену, в команде Йоахима Лёва он был одним из важнейших игроков. Шюррле, выходя на замену, забил три мяча, а в финале он стал со-автором золотого гола. В компенсированное время немецкий вингер протащил мяч по флангу и сделал передачу на Марио Гётце, который и забил мяч, принёсший золотые медали «Бундестим».
Пожалуй, с тех пор, вернуться на прежний уровень Шюррле уже не сумел. Травмы фактически лишили его игровой практики, в заявку сборной Германии на чемпионат мира 2018 года Андре не попал. Как итог — аренды, скитания и командировка в «Фулхэм», а теперь и в «Спартак».
Да здравствует революция
Пока происходящее в «Спартаке» однозначно охарактеризовать трудно. Москвичи затеяли серьёзную перестройку в команде, только вот она происходит прямо по ходу сезона. Удивительно, зачем тогда было наигрывать какие-то связи, отрабатывать схемы, если потом чуть ли не половина стартового состава покинула команду.
Очевидно, что Олег Кононов пытается создать более динамичную команду, в которой во главу угла будет ставиться движение. Так, клуб отказался от услуг довольно инертных Зе Луиша, Луиса Адриано, Ханни, Фернандо и Глушакова. Замена на Бакаева, Мирзова, а теперь и Шюррле отчасти понятна. Но совершенно не ясно, реально ли провести столь масштабные перестроения прямо по ходу сезона.
Если у Леонида Федуна хватит терпения (а он ранее поддержал Кононова), то однажды мы увидим тот «Спартак», который хочет видеть главный тренер. Только вот не стоит исключать, что всё может измениться в одночасье, а следующий тренер распродаст уже тех футболистов, которые появились при Кононове.