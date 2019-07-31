Миодраг Божович: дай Бог, чтобы Соболева через какое-то время забрала сильная команда

После подписания партнёрского соглашения между «Крыльями Советов» и АО «Жигулевское пиво» тренер команды Миодраг Божович рассказал об отношении к пенному напитку и о перспективах Соболева и Чернова.

Фото: Официальный сайт ФК "Крылья Советов"

– Я только что узнал об этом, хочу его поздравить. Заслужил, забил два шедевральных гола, хорошо сыграл и с «Уфой» на команду, – заявил Божович в интервью корреспондентамРоману Гуськову и Ивану Долинину. - Надеюсь, он продолжит в этом же духе. Дай Бог, чтобы его кто-то забрал. Всегда надо стремиться к лучшему. Через какое-то время я бы хотел видеть его в какой-то сильной российской команде.– Если игрока в таком возрасте вызывали в сборную, наверняка качество есть. Мы его знаем, смотрели. Надеемся, что в Самаре он раскроется. Аренда – это что-то другое. Как полноценному игроку «Крыльев» психологически ему должно быть попроще, сосредоточится на тренировках и игре.– А что делать, это футбол, бывает. Он постоянно забивает за дубль, хорош на тренировках, потому мы его и бросили на поле. Надеялись, что он сможет что-то сделать. Думаю, искусственное поле чуть помешало – это другой футбол.– Он сегодня улетел в Германию, через сутки будем знать. Но в ближайших матчах ждать его не стоит.– Во всём мире после матча игроки пьют пиво, позволяете вы или нет. Не хочу сказать, что такой должен быть образ жизни, но в какое-то время человек может себе позволить. Думаю, это очень хорошее сотрудничество. Нет футбола без пива!– Трудно сказать, но, думаю, да. Хотя не скажу, что это правильно. Не боюсь ли, что в меня кинут пивом? Бутылкой-то не смогут, только пластиком, так что неопасно.