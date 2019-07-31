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Миодраг Божович: дай Бог, чтобы Соболева через какое-то время забрала сильная команда

После подписания партнёрского соглашения между «Крыльями Советов» и АО «Жигулевское пиво» тренер команды Миодраг Божович рассказал об отношении к пенному напитку и о перспективах Соболева и Чернова.
Фото: Официальный сайт ФК "Крылья Советов"
– Александр Соболев признан лучшим игроком месяца. Есть ли опасность потерять его до конца лета?

– Я только что узнал об этом, хочу его поздравить. Заслужил, забил два шедевральных гола, хорошо сыграл и с «Уфой» на команду, – заявил Божович в интервью корреспондентам Rusfootball.info Роману Гуськову и Ивану Долинину. - Надеюсь, он продолжит в этом же духе. Дай Бог, чтобы его кто-то забрал. Всегда надо стремиться к лучшему. Через какое-то время я бы хотел видеть его в какой-то сильной российской команде.

– Вчера команду пополнил Никита Чернов, давно дебютировавший за сборную России, но не ставший крепким игроком основы ни в «Урале», ни в ЦСКА. Чего ему не хватает и как раскрыть его талант в «Крыльях»?

– Если игрока в таком возрасте вызывали в сборную, наверняка качество есть. Мы его знаем, смотрели. Надеемся, что в Самаре он раскроется. Аренда – это что-то другое. Как полноценному игроку «Крыльев» психологически ему должно быть попроще, сосредоточится на тренировках и игре.

– Самарские журналисты переживают за местного воспитанника Егора Голенкова, упустившего шикарный момент в концовке матча с «Уфой». Как он, вы и команда отреагировали на тот промах?

– А что делать, это футбол, бывает. Он постоянно забивает за дубль, хорош на тренировках, потому мы его и бросили на поле. Надеялись, что он сможет что-то сделать. Думаю, искусственное поле чуть помешало – это другой футбол.

– Что с состоянием здоровья Бурлака?

– Он сегодня улетел в Германию, через сутки будем знать. Но в ближайших матчах ждать его не стоит.

– Сегодня мероприятие пивное, вы позволяете своим игрокам немножко употребить этот напиток?

– Во всём мире после матча игроки пьют пиво, позволяете вы или нет. Не хочу сказать, что такой должен быть образ жизни, но в какое-то время человек может себе позволить. Думаю, это очень хорошее сотрудничество. Нет футбола без пива!

– Если пиво вернут на стадионы, это позволит увеличить посещаемость?

– Трудно сказать, но, думаю, да. Хотя не скажу, что это правильно. Не боюсь ли, что в меня кинут пивом? Бутылкой-то не смогут, только пластиком, так что неопасно.

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Теги: Крылья Советов Божович Соболев
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