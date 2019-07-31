- В субботу у "Крыльев" матч против "Локомотива". Есть ли у вас особый настрой на встречу с еще одной московской командой или подобные истории являются только выдумками журналистов?
- На все матчи настрой одинаковый. На большие российские топ-клубы, естественно, даже настраиваться не надо. Априори, очень хороший настрой идет сам собой.
- После поражения в Уфе все ли в порядке у команды и у вас лично в плане психологии? Были переживания?
- Поражение никак не давит. Хочется реабилитироваться перед своими болельщиками. Хочется выиграть. Тем более, в матче с большим клубом.
- Соболев стал лучшим игроком июля. Поздравите его? Может, подшутите как-то над ним в команде?
- Я его уже поздравил. Проголосовал за него. Сказал проголосовать всем своим друзьям, отправил во все группы. Мой вклад здесь тоже есть (улыбается).
- Связано ли ваше желание проголосовать за Соболева еще и с тем, что главным его конкурентом был Дзюба из "Зенита"? Может, вы как экс-"спартаковец" не хотели, чтобы выиграл "зенитовец"?
- Ну, здесь можете строить только догадки. Я считаю, что Соболь заслужил абсолютно это звание в июле. У него 3 гола, 1 голевая, очень много продуктивных действий. Он очень хорошо помогал команде.
- В новом сезоне после каждого матча эксперт "Матч Премьер" выбирает лучшего игрока. Очень редко таковым становится защитник. Что нужно сделать крайнему защитнику, такому как вы, чтобы получить звание лучшего?
- Основное - поменьше пропускать. Желательно вообще не пропускать в свои ворота. Закрывать свою бровку надо и отличаться результативными действиями.
Дмитрий Комбаров: проголосовал за Соболева и сказал проголосовать всем своим друзьям
Защитник "Крыльев Советов" поделился мнением о награде лучшего игрока июля, которую получил Александр Соболев, и рассказал о настрое на матчи с российскими топ-клубами.
Фото: Официальный сайт ФК "Крылья Советов"
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