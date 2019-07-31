Дмитрий Комбаров: проголосовал за Соболева и сказал проголосовать всем своим друзьям

Защитник "Крыльев Советов" поделился мнением о награде лучшего игрока июля, которую получил Александр Соболев, и рассказал о настрое на матчи с российскими топ-клубами.

Фото: Официальный сайт ФК "Крылья Советов"

- На все матчи настрой одинаковый. На большие российские топ-клубы, естественно, даже настраиваться не надо. Априори, очень хороший настрой идет сам собой.- Поражение никак не давит. Хочется реабилитироваться перед своими болельщиками. Хочется выиграть. Тем более, в матче с большим клубом.- Я его уже поздравил. Проголосовал за него. Сказал проголосовать всем своим друзьям, отправил во все группы. Мой вклад здесь тоже есть- Ну, здесь можете строить только догадки. Я считаю, что Соболь заслужил абсолютно это звание в июле. У него 3 гола, 1 голевая, очень много продуктивных действий. Он очень хорошо помогал команде.- Основное - поменьше пропускать. Желательно вообще не пропускать в свои ворота. Закрывать свою бровку надо и отличаться результативными действиями.