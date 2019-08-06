» » Александр Егоров: с моей должности на пенсию еще никто не уходил, но знаю, что в работе судей не все хорошо

Александр Егоров: с моей должности на пенсию еще никто не уходил, но знаю, что в работе судей не все хорошо

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров утверждает, что готов к давлению общественности. Уровень недовольства судейством, по слухам, может привести к отставке Егорова.

"Ощущаю ли давление? С моей работы на пенсию еще никто не уходил. Я прекрасно знал, какое давление меня ждет. Если бы все шло гладко и чисто, ко мне было бы меньше вопросов. Пишут только про Кононова и про меня.

Мы такая же команда, где происходят процессы. Возможно, где-то я не те назначения сделал. Будем стараться, чтобы в нашей работе было меньше ошибок.

Как оцениваю свою работу? Я могу бить себя в грудь и говорить, что все хорошо. Но я знаю, что это не так. Все, что мы планировали перед сезоном, мы провели. Много уделяли времени тому, чтобы судьи давали больше бороться на поле. Командам тоже нужно к этому привыкнуть. Не знаю, обратили вы внимание или нет, но свистков стало меньше. Вы поймите, что и каждый арбитр — индивидуальность. У каждого есть свои ритуалы, методы подготовки. Но перед назначением я созваниваюсь с арбитрами, спрашиваю, все ли нормально, все ли хорошо с психологией.

Для судей идеальный интервал — один матч в неделю. У нас через два тура дерби, поэтому некоторых арбитров на ближайшие два тура не назначаем, которых планируем там задействовать. Смотрим, чтобы не получилось так, чтобы Лапочкин не судил три раза подряд "Зенит" — "Краснодар". Мы анализируем каждый матч", - цитирует Егорова Sport24.ru.

Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»
   Опубликовал:
Теги: Егоров
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Игрок "Витесса" Базур: Слуцкий и Адвокат похожи. Оба строгие, но справедливые
Карлос Вальдеррама: Хамес не будет играть в "Реале", потому что он не нужен Зидану
FARE - "Зениту": баннер, критикующий подписание Малкома, - это расизм. Нет смысла отрицать это 3
"Арсенал" арендует у "Барселоны" Коутинью 1
Сразу двое из «Спартака». Сборная лучших игроков 4-го тура 2
Олег Иванов: Деспотович забил фантастический гол, в первый раз такой вижу 4
Александр Егоров: нарушения со стороны Ивановича перед голом Дзюбы не было, мяч засчитан верно 18
Гергий Джикия - лучший игрок "Спартака" в июле 3
Александр Егоров: с моей должности на пенсию еще никто не уходил, но знаю, что в работе судей не все хорошо 1
Член попечительского совета "Оренбурга": плохой старт? Ожидаемо. Кредит доверия к Федотову стопроцентный
Криштиану Роналду дал добро на переход Икарди в "Ювентус" 1
Александр Егоров: не думайте, что судьи не знают правил 2
Гурам Аджоев: Мирзов просился в "Арсенал", но в последний момент передумал
Руни прибыл в Лондон для переговоров с "Дерби Каунти"
Клаттенбург - об арбитре АПЛ Моссе: он выглядит так, будто находится на 8-м месяце беременности
Ари: счастлив снова выступать в Лиге Чемпионов 12
"Локомотив" согласовал трансфер Комличенко 12
Сергей Матвеев: опыт сложной игры с "Зенитом" поможет "Краснодару" в матче с "Порту" 2
Душан Тадич стал новым капитаном "Аякса"
Александр Головин рассказал о возможном переходе одноклубника по "Монако" в клуб РПЛ 1
"Динамо" подпишет Нойштедтера и купит у "Боруссии" Филиппа 8
Александр Головин: сейчас отказал бы даже "Реалу" и "Барселоне" 9
"Факел" хочет перенести матч с "Салютом" с 21 августа на 3 сентября
Эванс Кангва пропустит два месяца из-за травмы
Гурам Аджоев: Чаушич достался "Арсеналу" совершенно бесплатно из-за финансовых трудностей "Црвены Звезды"
Бывший футболист "Ромы" и сборной Бразилии Мансини возглавил "Фоджу"
Гурам Аджоев объяснил причины неудачи команды в отборочном раунде Лиги Европы 1
Гус Тил: я хотел играть в топ-клубе, а "Спартак" таковым и является 156
"Эвертон" заинтересован в приобретении Ракитича
"Манчестер Юнайтед" мог купить Магуайра в 2013 году за 4 млн фунтов 1
Все новости