Филипп толком не играл больше года, но «Динамо» вывалило за него 20 миллионов. Вернутся ли «бело-голубые» в еврокубки?

Если вы не фанат Бундеслиги, то могли узнать о Максимилиане только пару недель назад из трансферных новостей, а он обошёлся москвичам дороже Влашича и Тила. И вызывает вопросы, как и другие новички бело-голубых.

Фото: ФК "Динамо"

В России достаточно активных любителей и фанатов Бундеслиги, но если брать общую массу, то чемпионат Германии сейчас наименее популярен из топовой пятёрки в нашей стране. Благодаря Александру Головину даже Францию смотрят больше.Качество Бундеслиги в последние годы сильно упало, а «Бавария» становится чемпионом даже в свой кризисный год. Навязать борьбу лишь в предыдущем сезоне попыталась бывшая команда Максимиалиана Филиппа, который, однако, не внёс в эту борьбу никакого вклада.Прошедший сезон Макс закончил с одним голом и одним голевым пасом в 18 матчах, среди которых полных почти не было. Да, Филипп столкнулся с очень жёсткой конкуренцией в линии атаки (даже Пулишич, которого «Челси» выкупил за 60 миллионов, выпал из основы), а новый тренер Люсьен Фавр явно не помог игроку раскрыться, но статистика настораживает.Филипп попал в «Боруссию», ярко проявив себя во «Фрайбурге». Дортмундцы 2 года назад заплатили за победителя молодёжного Евро те же 20 миллионов и поначалу были очень рады новичку: команда с Петером Босом показывала хорошие результаты, Филипп забивал на уровне Обамеянга, но затем «Боруссия» сдулась ещё хуже, чем в прошлом сезоне, Боса уволили, а травмировавшийся Филипп не играл с декабря по март.Весной им пытались заткнуть дыру, образовавшуюся в результате ухода Обамеянга (3 гола и 9 за сезон в целом), но Филипп никогда не был чистым наконечником, который ищет свой шанс на линии офсайда.С тех пор, то есть с апреля 2018-го, Макс не имеет постоянного места в основе, почти не отмечается результативными действиями и грустит на скамейке рядом с непонимающим его тренером, наблюдая за игрой более сильных партнёров.Отсутствие реализации сильно испортило Дмитрию Хохлову результаты и поставило его под угрозу отставки, хотя в прошлом сезоне команда наиграла на большее, чем борьба за 12-е место. Среди главных виновников – форварды Евгений Луценко и его тёзка Марков. Оба уже в других командах, а забивать в «Динамо», как показал матч с «Рубином», по-прежнему некому. Кирилл Панченко с 12 ударами по воротам «Спартака» лишний раз это подтвердил.«Динамо» впечатлилось четвёркой голов Рамиля Шейдаева и подписало бывшего нападающего «Крыльев Советов», однако половина из этих мячей была забита с пенальти, а весь голевой период уместился в один месяц. В «Динамо» Рамиль тоже не кажется решением проблемы: у него есть скорость, габариты, напор, но голеодорские качества не прорезались даже в чемпионате Азербайджана (1 гол в 15 матчах за «Карабах»).У Филиппа с реализацией полный порядок, но это игрок второй линии атаки, которому больше всего подходит позиция вингера. Он здорово бьёт с обеих ног, потому непредсказуем для защитников и может играть на обоих флангах. Максимилиан готов играть и под нападающим, но не классическую десятку-плеймейкера. Его козыри – скорость, удар и грамотное движение в штрафной. Конечно, если всё это за пустой прошлый сезон он не растерял.Но если верить «СЭ», в «Динамо» ещё ждут форварда, причём топового уровня. Если так, то трансфер Филиппа не кажется таким уж странным. Но если с форвардом не срастётся, то самая проблемная позиция при огромном трансферном бюджете останется неусиленной.Конечно, из-за цены немец стоит особняком, привлекает к себе наибольшее внимание и будет рассматриваться под микроскопом, но поскольку отвечающий за комплектование команды Роман Орещук всё ещё находится на испытательном сроке (который закончится до того, как полезность новичков можно будет оценить), стоит сказать и о других новичках «Динамо».Про Шейдаева достаточно написано в предыдущем пункте. Хорошо, что бесплатный, плохо, что легионер.За Шиманьски имеющему большие связи в Польше Орещуку все дружно респектовали. Пока поляку 5.5 миллионов ищут оптимальную роль, но реально оценивать сделку можно будет, когда он начнёт играть вместе с другими новичками.Клинтон Н’Жи обошёлся дороже Шиманьски (6 млн по данным Transfermarkt) и шикарно презентовал переход порнороликом с собственным участием в Инстаграме. Коллега Иван Долинин, являющийся болельщиком «Марселя», откуда переехал Клинтон, пояснил, что парень-то он в принципе нормальный, а вот футболист… Оставим многоточие. Если Филипп плохо провёл прошлый сезон, то Н’Жи, в принципе, все. Болельщики команды, в которой он провёл три года, просто так благодарить «Динамо» за покупку в соцсети не повалят.Покупки (да, за них заплатили деньги) Игоря Калинина и Заурбека Плиева пока остаются загадкой. При наличии универсала Морозова два левых защитника за живые деньги пришли для того, чтобы сидеть под Раушем?А вот по Шарлю Каборе и сегодняшнему подписанию Романа Нойштедтера вопросов меньше. Опытные свободные агенты должны помочь «Динамо» (тем более, что у бело-голубых из взрослых центральных полузащитников только и есть Каборе с Юсуповым).Трудно сказать, вспомнит ли Роман давно забытую позицию в центре поля, скорее это всё-таки усиление центра обороны. Многие посмеиваются над квалификацией Нойштедтера – прямо скажем, в играх за сборную он убеждал не всегда, а «Фенер» с ним в основе впервые за не пойми сколько лет скатился к зоне вылета.И всё же Евгеньев только подрастает, а Рыкова с Шуньичем не назвать топовыми защитниками под еврокубки. Так или иначе, после получения российского паспорта Нойштедтеру лимитом было предначертано переехать в нашу страну. Этого не произошло после Евро-2016, на три года Роман отсрочил неизбежное, но теперь будет возвращать «Динамо» величие вместе с Раушем.В целом – «Динамо» интригует. Трансферная кампания клуба ещё не завершена, но амбиции и ожидания она уже взвинтила, без каких-либо гарантий успеха. Но в РПЛ появилась ещё одна команда, за которой будет очень интересно наблюдать. Надеюсь, и со стадиона болельщикам тоже – не было бы новой арены, пришлось бы обсуждать разве что трансферы Калинина, Плиева и Шейдаева.