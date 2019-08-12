- Сотрудник принес свои извинения за высказывание в дикторской. Его уже уволили. Сейчас слишком сильно акцентируют на этом внимание. У нас на стадионах болельщики кричат вещи и похуже. А тут один человек крикнул на эмоциях… Мы же на стадионе, не в театр пришли.
Да, он сорвался, не сдержался, это его не красит, и он не должен был этого делать. Но на некоторых встречах целые сектора скандируют более нелицеприятные вещи.
Я никого не оправдываю, просто необходимо с этим бороться. Сможет ли он вернуться к работе после извинений? Он не был работником клуба, не могу за это отвечать, - приводит слова генерального директора Sport24.
Напоминаем, что работник пресс-службы Ризван Эдильсултанов через дикторский микрофон назвал арбитра встречи Алексея Сухого "козлом".
Гендиректор "Ахмата": на стадионах кричат вещи и похуже
Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров прокомментировал ситуацию с оскорблением судьи на матче "Ахмат" - "Спартак" (1:3)
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