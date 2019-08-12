Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин раскритиковал судейство Виталия Мешкова в матче 5-го тура чемпионата России ЦСКА — "Сочи" — 0:0.
"В матче ЦСКА был какой-то ужас, а не судейство. За прыжок в ноги сзади Мешков даже жёлтую не даёт, а потом Облякову на ровном месте показывает карточку — это что такое? Момент с Чаловым — чёткая игра в нос Фёдору. Да, арбитр мог просмотреть момент, но он же глаза потом поднял, видел, что на нём живого места нет, или Фёдор так сам упал? Если Чалов весь в крови лежит в штрафной, то каким-то образом эту травму ему нанесли. А Мешков находится рядом и не видит ничего, хотя прекрасно понятно, что нос сломан. В такие моменты понимаешь, что VAR бы всех спас.
Вряд ли Мешков предвзят к ЦСКА или симпатизирует "Сочи", но слова к таким вопиющим ошибкам подобрать сложно. Уверен на 99 процентов, что на первом же заседании КДК Миладиновича дисквалифицируют минимум на матча три. Мешкова же временно лишат возможности судить", - цитирует Созина "Чемпионат".
Андрей Созин – о Мешкове: Чалов лежит в штрафной в крови, а он рядом и ничего не видит
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