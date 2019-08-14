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КДК РФС оштрафовал "Ахмат" на 150 тыс. рублей за оскорбительные выкрики в громкоговоритель

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, какими штрафами наказаны "Ахмат" и "Спартак" по итогам очного матча пятого тура чемпионата России, который завершился победой гостей со счетом 3:1.

Напомним, по ходу второго тайма при счете 3:1 в пользу "Спартака" кто-то крикнул в микрофон: "Судья — козел!" Позднее выяснилось, что это был сотрудник "Ахмат Арены" Ризван Эдильсултанов. Также в технической зоне находился президент грозненского клуба Магомед Даудов, а после матча он увел главного арбитра с поля за руку.

"По матчу "Ахмат" - "Спартак": Были выкрики по громкой связи стадиона, а именно прозвучала фраза "Судья — козел". Здесь случились отягчающие обстоятельства, так как выкрик был оскорбительным. В этом случае штраф более серьезный — 150 тысяч рублей.

На 77-й минуте президент "Ахмата" Даудов находился в технической зоне, за что клуб оштрафован на 15 тысяч рублей. Это максимальная санкция. По окончании матча фанаты "Ахмата" бросали бутылки на поле, за что клуб оштрафован на 50 тысяч рублей. Главный тренер Рашид Рахимов оштрафован лично на 20 тысяч за выход за пределы технической зоны. "Спартак" оштрафован на 40 тысяч за нецензурные выкрики с трибуны фанатами красно-белых.

В случае с выкриками в громкоговоритель мы не можем говорить о рецидиве. Тут был выкрик оскорбительного характера. Последний раз такое случалось в 2013 году. Срок исковой давности данного нарушения — два года. Выяснять, кто это делал, мы не обязаны. Этим должен заниматься клуб. Кто кричал — это не субъект футбола, и мы лично против него не применяем санкции", - цитирует Григорьянца Sport24.ru.


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Теги: Ахмат
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