Скандальный болельщик "Краснодара" хочет высказаться про судью Лапочкина и готов заплатить штраф

Уважаемый @FCKrasnodar ! В следующий раз, когда будет нас судить Лапочкин, дайте мне дикторский микрофон, я скажу кто он есть, клубу выставят штраф 150 тыс рублей я его готов оплатить! — Takhir Kh?likberdiev (@mr_takhir) August 14, 2019

Знаменитый ресторатор и болельщик "Краснодара" Тахир Холикбердиев отреагировал на решение КДК РФС оштрафовать "Ахмат" на 150 тыс. рублей за оскорбление судьи по громкой связи во время матча со "Спартаком" (1:3).Холикбердиев попросил дать ему возможность высказать мнение о судье Сергее Лапочкине, на следующем матче краснодарцев, который он будет судить."Уважаемый, ФК "Краснодар"! В следующий раз, когда будет нас судить Лапочкин, дайте мне дикторский микрофон, я скажу кто он есть. Клубу выставят штраф 150 тыс. рублей — я его готов оплатить!" — написал Холикбердиев в твиттере.Холикбердиев прославился резкими словами про Лапочкина и шутками над болельщиками "Спартака" в августе прошлого года.