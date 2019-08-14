Скандальный болельщик "Краснодара" хочет высказаться про судью Лапочкина и готов заплатить штраф

Холикбердиев попросил дать ему возможность высказать мнение о судье Сергее Лапочкине, на следующем матче краснодарцев, который он будет судить.
"Уважаемый, ФК "Краснодар"! В следующий раз, когда будет нас судить Лапочкин, дайте мне дикторский микрофон, я скажу кто он есть. Клубу выставят штраф 150 тыс. рублей — я его готов оплатить!" — написал Холикбердиев в твиттере.
Холикбердиев прославился резкими словами про Лапочкина и шутками над болельщиками "Спартака" в августе прошлого года.
Уважаемый @FCKrasnodar ! В следующий раз, когда будет нас судить Лапочкин, дайте мне дикторский микрофон, я скажу кто он есть, клубу выставят штраф 150 тыс рублей я его готов оплатить!— Takhir Kh?likberdiev (@mr_takhir) August 14, 2019
Sport24.ru