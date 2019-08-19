- Согласен, что в первом тайме ЦСКА немного доминировал, владение было на их стороне. Но это футбол, главное, что мы выдержали их натиск, в перерыве сделали корректировки и во втором тайме стали действовать эффективнее, агрессивнее.
- Согласен с Бакаевым, что 4 матча за 11 дней тяжело даются? Насколько это сказывалось?
- Для него это впервые, я с этим уже сталкивался. Тяжело, но в этом есть свой кайф, когда ты играешь в чемпионате России, Лиги Европы. Очень хорошо, когда столько матчей, - цитирует Джикию корреспондент Rusfootball.info Григорий Калёнов.
Георгий Джикия: тяжело ли играть 4 матча за 11 дней? Очень хорошо, когда столько матчей (видео)
Защитник "Спартака" Георгий Джикия после победы над ЦСКА в 6-м туре РПЛ отметил, что его команда сумела изменить игру после перерыва и не стал жаловаться на плотный график.
Фото: Rusfootball.info
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Rusfootball»
Присоединяйтесь к группе «Rusfootball» во Вконтакте