» » Георгий Джикия: тяжело ли играть 4 матча за 11 дней? Очень хорошо, когда столько матчей (видео)

Георгий Джикия: тяжело ли играть 4 матча за 11 дней? Очень хорошо, когда столько матчей (видео)

Защитник "Спартака" Георгий Джикия после победы над ЦСКА в 6-м туре РПЛ отметил, что его команда сумела изменить игру после перерыва и не стал жаловаться на плотный график.
Фото: Rusfootball.info
- Согласен, что в первом тайме ЦСКА немного доминировал, владение было на их стороне. Но это футбол, главное, что мы выдержали их натиск, в перерыве сделали корректировки и во втором тайме стали действовать эффективнее, агрессивнее.

- Согласен с Бакаевым, что 4 матча за 11 дней тяжело даются? Насколько это сказывалось?

- Для него это впервые, я с этим уже сталкивался. Тяжело, но в этом есть свой кайф, когда ты играешь в чемпионате России, Лиги Европы. Очень хорошо, когда столько матчей, - цитирует Джикию корреспондент Rusfootball.info Григорий Калёнов.



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Теги: Джикия Спартак ЦСКА Rвидео
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