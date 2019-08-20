50 тысяч за лучшего игрока «Оренбурга» и зарплата в 3 миллиона за 9 матчей в РПЛ? У «Зенита» интересный подход

Не успела футбольная Россия остыть после огненного дерби, как появился новый повод говорить, смеяться, переживать и возмущаться. Журналист Василий Конов в своём телеграм-канале поделился занимательным по поводу перехода Алексея Сутормина в «Зенит». Если вы забыли про главный трансферный триллер лета (куда там «Атлетико» и Гризманну), по ссылке чуть ниже - подробное напоминание, как это происходило.
Трансферное безумие. Сутормин только приехал в Казань, но уже собирается в «Зенит»
- Неожиданно эпопея с переходом Алексея Сутормина снова стала актуальной, - написал Конов. - Причина этому достаточно любопытная. У РФПЛ, как и у КХЛ, есть электронная система регистрации переходов. Там отображается сумма и детали трансфера. И знаете что? Покупку перспективного футболиста Сутормина, согласно этим данным, даже я могу себе позволить, если верить этой системе.
Так как «Рубин» заплатил игрока 50 000? (пятьдесят тысяч рублей). И, вы не поверите, «Зенит» тоже заплатил за Сутормина 50 000? (пятьдесят тысяч рублей)... Как в современном мире бизнес-отношений игрок, чья рыночная цена +-120 миллионов рублей, переходит за 50 тысяч? – задался вопросом журналист.
Так как «Рубин» заплатил игрока 50 000? (пятьдесят тысяч рублей). И, вы не поверите, «Зенит» тоже заплатил за Сутормина 50 000? (пятьдесят тысяч рублей)... Как в современном мире бизнес-отношений игрок, чья рыночная цена +-120 миллионов рублей, переходит за 50 тысяч? – задался вопросом журналист.
Естественно, на такое сообщение моментально отреагировали. Например, Василий Уткин вспомнил об академии «Строгино», которая воспитала игрока. Ведь за своего воспитанника ей полагается процент от сделки:
- 50 000 рублей. Академия "Строгино" получила за подготовку игрока примерно полведра мороженого "Баскин Роббинс". Другую половину, видимо, ложкой отложил в пластмассовый судок из-под захваченного на работу обеда и унес домой главный тренер соответствующего возраста. Бегом унес, чтоб не растаяло.
Праздник в академии! Праздник в семье! И школа, и тренер преисполнены готовности и желания работать дальше на благо российского футбола! Вы просто убиваете футбол на корню. Вот что вы делаете, - написал в своём телеграм-канале Василий Уткин.
Праздник в академии! Праздник в семье! И школа, и тренер преисполнены готовности и желания работать дальше на благо российского футбола! Вы просто убиваете футбол на корню. Вот что вы делаете, - написал в своём телеграм-канале Василий Уткин.
Моментально начали задаваться вопросом, зачем было «Рубину» идти на такое
Но вот зачем «Оренбург» отдал «Рубину» Сутормина за копейки (если предоставленная Кононовым информация действительно верна)? Что же это, просто многоходовочка, чтобы оказалось сложнее проследить путь из ручного «Оренбурга» в «Зенит» при системе питерского патернализма? В таком случае, кстати, все инсайды и слухи о сложных переговорах только пыль в глаза.
И это всё равно не имеет смысла. Отечественные журналисты, конечно, отличаются особым складом ума, но не заметить подозрительную закономерность в данном случае просто невозможно.
Теперь ждём комментариев от «Зенита», «Рубина», «Оренбурга». Потому что выглядит это совсем плохо – 50 тысяч рублей за лучшего бомбардира команды в РПЛ – это смешно. Внятных оправданий сходу придумать не получается, значит, Медведеву надо что-то предлагать.
Невидимая рука футбольного рынка поймана? Это ведь серьёзное обвинение, а не просто досужие фантазии футбольных болельщиков. Если мы так и не дождёмся внятных опровержений, а никаких последствий не будет, даже питерским болельщикам придется признать очевидное. От Бизнес-Online подъехало ещё и письмо гендиректора казанского клуба Рустема Сайманова в адрес «Волгаря» с подтверждением суммы в 50 тысяч рублей.
Впрочем, есть нехорошее ощущение, что ничего не помешает этой самой пойманной руке сложиться в кукиш и просто прекратить разговор. Уже ведь известно, что поносить судей можно не только в Грозном.
Круговой передумал и едет в «Зенит»
Об этом сообщают многие источники, хотя Круговой уезжал из Петербурга со скандалом и вроде как не собирался возвращаться. До конца сезона 2017-2018 левый защитник играл в «Зените-2» в ФНЛ, а затем не смог договориться о новом контракте. Произошёл скандал. «СЭ» пишет о подробностях: 200 тысяч с постепенным повышением (в зависимости от сыгранного в основе) Кругового и его представителя не устроили. Стороне игрока хотелось, по информации того же источника, например, подъемных в 5 миллионов рублей. «Зенит» их не дал, и Круговой поехал в «Уфу».
— В какой топ-клуб хотел бы перейти? В ЦСКА. Знаю, что если меня туда возьмут, то я не буду сидеть на скамейке. А если переходить в «Зенит»... Хорошо вернуться в родной город, но я знаю, что мне как молодому футболисту не дадут играть, - говорил сам футболист в интервью «Спорт день за днём».
Этим летом Круговому, который пока что сыграл в РПЛ всего 9 матчей, пришлось выбирать между Петербугом и Москвой. Даниил вроде как собирался к «армейцам», но передумал. Изменилось кое-что важное.
«СЭ» сообщает, что «Зенит» и футболист договорился на зарплате 500 тысяч евро в год. Это, конечно, совсем не 50 тысяч рублей за переход Сутормина. ЦСКА, естественно, столько не предлагал – Гинер вообще редко напоминает сумасшедшего. Чтобы вы понимали соотношение (а то цифры могут запутать кого угодно), вот вам удачно сравнение от журналиста Панкова.
Чтобы понимали, это 500 тысяч евро в год плюс-минус. Столько получал Головин вплоть до ухода в Монако) https://t.co/GZWcayYbm0— Андрей Панков (@andreypankovvv) August 20, 2019
Зачем это «Зениту»? Левый фланг с тех пор, когда упрашивали остаться Кругового (Жирков хромал, Набиуллин не давал надежд) укреплен Сантосом.
Всё дело в новом лимите, который будет гораздо жёстче нынешнего (а в Лиге чемпионов уже давно действуют требования по воспитанникам клуба в заявке). А как иначе может получить игрок ротации в «Уфе», которая едва спаслась от вылета, подобный контракт от чемпиона?
Кстати, вот так прокомментировал Круговой своё решение в пользу Петербурга:
- Я не продался за деньги, потому что что это второстепенная часть при переходе в один из этих клубов. Самое важное то, что у отца, которого со мной сейчас нет, была мечта, чтобы я играл в «Зените», - приводит слова игрока ProSportStory.
Как сообщают, до зимы Круговой останется в «Уфе». Прямо сейчас ему нет места и на скамейке запасных питерского клуба.
Григорий Калёнов
Фото: ФК "Рубин", ФК "Строгино", ФК "Уфа"