50 тысяч за лучшего игрока «Оренбурга» и зарплата в 3 миллиона за 9 матчей в РПЛ? У «Зенита» интересный подход

Новые подробности сделки Петербурга и Казани по Сутормину (небольшой спойлер: похоже, чемпион почти не платил за переход) и ответ на вопрос – зачем Круговой возвращается туда, куда не собирался?

- Неожиданно эпопея с переходом Алексея Сутормина снова стала актуальной, - написал Конов. - Причина этому достаточно любопытная. У РФПЛ, как и у КХЛ, есть электронная система регистрации переходов. Там отображается сумма и детали трансфера. И знаете что? Покупку перспективного футболиста Сутормина, согласно этим данным, даже я могу себе позволить, если верить этой системе.



Так как «Рубин» заплатил игрока 50 000? (пятьдесят тысяч рублей). И, вы не поверите, «Зенит» тоже заплатил за Сутормина 50 000? (пятьдесят тысяч рублей)... Как в современном мире бизнес-отношений игрок, чья рыночная цена +-120 миллионов рублей, переходит за 50 тысяч? – задался вопросом журналист.





Праздник в академии! Праздник в семье! И школа, и тренер преисполнены готовности и желания работать дальше на благо российского футбола! Вы просто убиваете футбол на корню. Вот что вы делаете, - написал в своём - 50 000 рублей. Академия "Строгино" получила за подготовку игрока примерно полведра мороженого "Баскин Роббинс". Другую половину, видимо, ложкой отложил в пластмассовый судок из-под захваченного на работу обеда и унес домой главный тренер соответствующего возраста. Бегом унес, чтоб не растаяло.Праздник в академии! Праздник в семье! И школа, и тренер преисполнены готовности и желания работать дальше на благо российского футбола! Вы просто убиваете футбол на корню. Вот что вы делаете, - написал в своём телеграм-канале Василий Уткин.

абсурдное

— В какой топ-клуб хотел бы перейти? В ЦСКА . Знаю, что если меня туда возьмут, то я не буду сидеть на скамейке. А если переходить в «Зенит»... Хорошо вернуться в родной город, но я знаю, что мне как молодому футболисту не дадут играть, - говорил сам футболист в интервью «Спорт день за днём».

Чтобы понимали, это 500 тысяч евро в год плюс-минус. Столько получал Головин вплоть до ухода в Монако) https://t.co/GZWcayYbm0 — Андрей Панков (@andreypankovvv) August 20, 2019

- Я не продался за деньги, потому что что это второстепенная часть при переходе в один из этих клубов. Самое важное то, что у отца, которого со мной сейчас нет, была мечта, чтобы я играл в «Зените», - приводит слова игрока ProSportStory.