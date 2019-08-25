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Борис Игнатьев: "Зенит" показывает очень пресный футбол - есть елка, но нет игрушек

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью корреспонденту Rusfootball.info прокомментировал поражение «Зенита» от «Уфы» в седьмом туре чемпионата России - 0:1, отметив, что отсутствие Сергея Семака на скамейке не повлияло на игру петербургской команды в этом матче
Фото: СЭ
.- Неудача «Зенита» вас удивила?

- Отдаю должное «Уфе» - Вадиму Евсееву удалось выстроить команду. И это при острой нехватке серьезных исполнителей, которые могли бы конкурировать с мастерами более высокого уровня, выступающих за команды первой пятерки нашего чемпионата. Но Евсеев, тем не менее, выжимает из игроков весь тот потенциал, который у них есть. Они четко решали конкретные тактические вопросы, стоявшие перед ними, и делали все то, что требуется для достижения результата. «Зенит» же, на мой взгляд, показывает очень простой, очень пресный футбол.

- Почему?

- По-моему, это футбол, прогнозируемый для соперника. Они идут по упрощенному сценарию. Есть елка, но на ней нет игрушек, образно говоря. Очень мало футболистов, которые разукрашивали бы игру этой команды. Мы прекрасно понимаем, что будет мяч на фланге, с фланга будет подача. Если выиграет Сердар Азмун или Артем Дзюба, команда добьется победы. Индивидуальной игры и командных взаимодействий «Зенит» сейчас не показывает, поэтому и сложно забить.

- Может быть, в конкретном матче на игре «Зенита» сказалось отсутствие на скамейке дисквалифицированного наставника Сергея Семака?

- Нет, это не играет никакой роли. Главный тренер - это человек, который все делает до начала матча. Перед стартовым свистком его слова играют существенную роль, в перерыве, когда он делает подытог и дает установку на второй тайм, после игры... А во время самой игры это значения особо не имеет. Более того, на трибуне посредством телефонной связи он все равно контактировал со своими помощниками, вносил коррективы. Но все остальное - футболист, в основном, не слышит, что ему кричат у бровки, он занят своими делами на поле.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info


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Теги: Игнатьев Зенит Уфа
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