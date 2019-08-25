Борис Игнатьев: "Зенит" показывает очень пресный футбол - есть елка, но нет игрушек

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью корреспонденту Rusfootball.info прокомментировал поражение «Зенита» от «Уфы» в седьмом туре чемпионата России - 0:1, отметив, что отсутствие Сергея Семака на скамейке не повлияло на игру петербургской команды в этом матче

Фото: СЭ