Гогуа - это новый...

Бекао Чосич (парень, который осядет в запасе и уедет)





Кажется, ЦСКА психанул после срыва перехода Гомеса: до «Тамбова» Гогуа почти не играл три года

Можно сказать, в этот период он не играл вообще, а наивысшая точка карьеры до перехода в «Тамбов» – чемпионат Сербии. Отказаться от игрока с таким резюме могли бы даже клубы ФНЛ.