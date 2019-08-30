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Кажется, ЦСКА психанул после срыва перехода Гомеса: до «Тамбова» Гогуа почти не играл три года

Можно сказать, в этот период он не играл вообще, а наивысшая точка карьеры до перехода в «Тамбов» – чемпионат Сербии. Отказаться от игрока с таким резюме могли бы даже клубы ФНЛ.
Путь Гогуа действительно тернист: ивуариец покинул родину ради сурового чемпионата Финляндии, поиграл даже в любительской лиге, но смог пробиться в основу клуба «Сейняйоки», в 2015 году впервые в своей истории ставшего чемпионом страны.

Седрик был важным игроком основы и привлёк внимание сербского гранда: «Партизан» не пожалел на парня 300 тысяч в надежде, что он будет доминировать в сербской лиге. Поначалу всё так и было, но балканский колорит после суровой холодной Финляндии вскружил голову нашему герою (возможно, и снёс её). Гогуа был не прочь хорошенько заправиться увеселительными напитками, а потом рассекать по Белграду за рулём. Судя по дальнейшей карьере, от вредных привычек он отказался не сразу.

Далее, если верить спортивному директору «Партизана» Ивице Ивлиеву, клубу несказанно повезло: было получено предложение о трансфере проблемного ивуарийца. Но «Партизан» зачем-то его отверг. История завершилась разрывом контракта с непонятными для сторон последствиями, хотя на Transfermarkt указано, будто «Рига» купила Гогуа за 450 тысяч евро.


В этом сезоне Лиги Европы столичный латвийский клуб удивил Европу, но тогда ещё только формировался. Это не помогло Гогуа заиграть: за «Ригу» он не провёл ни одного матча.

После такого впечатляющего времяпровождения Дмитрию Селюку каким-то образом удалось впихнуть клиента на просмотр в «Ростов», но в итоге Гогуа подписал контракт с «Кайратом», за который отыграл в Суперкубке и… в принципе, всё. Если верить Instat, Седрик за год отыграл 7 матчей за фарм-клуб «Кайрата» в первом дивизионе. И снова сменил место пребывания.

При этом карьера ивуарийца каким-то образом шла вверх: из казахстанского пердива он выбрался в российский. В Хабаровске кто-то решил, что Гогуа пригодится местному армейскому клубу, но Вадим Евсеев так не считал. Агент Селюк обвинил в простое своего клиента как раз тренера и (или) спортивного директора Алексея Поддубского.

Уехав подальше от дальневосточной некомпетентности (за первую часть сезона будущий защитник ЦСКА не вышел на поле ни разу), Седрик сделал второй заход на Латвию. Но в «Даугавпилсе» всё прошло по стандартной схеме: ни одного матча и скорый уход.

Дмитрий Селюк пристроил в «Тамбов» кучу своих клиентов, которые, однако, никакого костяка команды не сформировали – на поле Григорян выпускает, помимо Гогуа, разве что Бенито. Да и Гогуа появился в составе только к третьему туру: защитник дубля понадобился Григоряну для тренировки стандартов, а потом тренер присмотрелся к ивуарийцу и сразу отправил его забивать «Спартаку».


ЦСКА хватило пяти туров, чтобы понять: Гогуа – тот, кого надо придётся брать. Бесспорно, Седрик круто начал, забил уже два мяча, но вот, например, Александр Соболев уже не первый год на виду, однако за бешеное начало чемпионата его не торопятся брать ни в сборную, ни в топ-клубы.

Да, в прошлом году все недоумевали, как запасной защитник заштатной бразильской команды может помочь «армейцам» в Лиге чемпионов, а теперь Бекао забивает «Милану» за «Удинезе». Дмитрий Селюк же мыслит не такими масштабами и уже сватает Седрика в «Манчестер Юнайтед».


Но всё-таки выборка выступлений Гогуа пугающе мала, просматривать его было вообще негде, кроме этих 5 игр за «Тамбов». Наверное, у Никиты Чернова тоже наберётся пятёрка хороших матчей за карьеру.

Подчеркну, я не хочу сказать, что Гогуа станет провалом и точно не сможет заиграть в ЦСКА: его карьера столь удивительна, что, может, мы реально увидим его и в «МЮ» (учитывая нынешний уровень команды). Но со стороны традиционно рационального и рачительного менеджмента «армейцев» эта сделка выглядит просто попыткой угадать пальцем в небо, в надежде на русское авось, ибо приоритетная кандидатура отпала, а не брать никого просто нельзя, раз ломается даже Набабкин.

Фото: ФК «Тамбов», hotsport.rs, Станислав Красильников/ТАСС


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Теги: Гогуа ЦСКА Тамбов Партизан Гомес
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