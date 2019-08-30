Кажется, ЦСКА психанул после срыва перехода Гомеса: до «Тамбова» Гогуа почти не играл три года

Седрик был важным игроком основы и привлёк внимание сербского гранда: «Партизан» не пожалел на парня 300 тысяч в надежде, что он будет доминировать в сербской лиге. Поначалу всё так и было, но балканский колорит после суровой холодной Финляндии вскружил голову нашему герою (возможно, и снёс её). Гогуа был не прочь хорошенько заправиться увеселительными напитками, а потом рассекать по Белграду за рулём. Судя по дальнейшей карьере, от вредных привычек он отказался не сразу.
Далее, если верить спортивному директору «Партизана» Ивице Ивлиеву, клубу несказанно повезло: было получено предложение о трансфере проблемного ивуарийца. Но «Партизан» зачем-то его отверг. История завершилась разрывом контракта с непонятными для сторон последствиями, хотя на Transfermarkt указано, будто «Рига» купила Гогуа за 450 тысяч евро.
В этом сезоне Лиги Европы столичный латвийский клуб удивил Европу, но тогда ещё только формировался. Это не помогло Гогуа заиграть: за «Ригу» он не провёл ни одного матча.
После такого впечатляющего времяпровождения Дмитрию Селюку каким-то образом удалось впихнуть клиента на просмотр в «Ростов», но в итоге Гогуа подписал контракт с «Кайратом», за который отыграл в Суперкубке и… в принципе, всё. Если верить Instat, Седрик за год отыграл 7 матчей за фарм-клуб «Кайрата» в первом дивизионе. И снова сменил место пребывания.
При этом карьера ивуарийца каким-то образом шла вверх: из казахстанского пердива он выбрался в российский. В Хабаровске кто-то решил, что Гогуа пригодится местному армейскому клубу, но Вадим Евсеев так не считал. Агент Селюк обвинил в простое своего клиента как раз тренера и (или) спортивного директора Алексея Поддубского.
Уехав подальше от дальневосточной некомпетентности (за первую часть сезона будущий защитник ЦСКА не вышел на поле ни разу), Седрик сделал второй заход на Латвию. Но в «Даугавпилсе» всё прошло по стандартной схеме: ни одного матча и скорый уход.
Дмитрий Селюк пристроил в «Тамбов» кучу своих клиентов, которые, однако, никакого костяка команды не сформировали – на поле Григорян выпускает, помимо Гогуа, разве что Бенито. Да и Гогуа появился в составе только к третьему туру: защитник дубля понадобился Григоряну для тренировки стандартов, а потом тренер присмотрелся к ивуарийцу и сразу отправил его забивать «Спартаку».
ЦСКА хватило пяти туров, чтобы понять: Гогуа – тот, кого
Да, в прошлом году все недоумевали, как запасной защитник заштатной бразильской команды может помочь «армейцам» в Лиге чемпионов, а теперь Бекао забивает «Милану» за «Удинезе». Дмитрий Селюк же мыслит не такими масштабами и уже сватает Седрика в «Манчестер Юнайтед».
Это правильно отображает ценность футболиста с точки зрения цена-качество pic.twitter.com/2gQOCQy1QX— Dimitry Seluk (@dmitriseluk) August 29, 2019
Но всё-таки выборка выступлений Гогуа пугающе мала, просматривать его было вообще негде, кроме этих 5 игр за «Тамбов». Наверное, у Никиты Чернова тоже наберётся пятёрка хороших матчей за карьеру.
Подчеркну, я не хочу сказать, что Гогуа станет провалом и точно не сможет заиграть в ЦСКА: его карьера столь удивительна, что, может, мы реально увидим его и в «МЮ» (учитывая нынешний уровень команды). Но со стороны традиционно рационального и рачительного менеджмента «армейцев» эта сделка выглядит просто попыткой угадать пальцем в небо, в надежде на русское авось, ибо приоритетная кандидатура отпала, а не брать никого просто нельзя, раз ломается даже Набабкин.
Фото: ФК «Тамбов», hotsport.rs, Станислав Красильников/ТАСС