Кононов против Семака, Дзюба против Жиго, Москва против Петербурга. Вечером будет огненно

Перед уходом на двухнедельную паузу нас ждёт противостояние двух самых популярных клубов России. Кто из них разделит лидирующее место с «Ростовом»?
Обе команды не в лучшем состоянии
«Зенит» провалил традиционно успешный август. Ещё не начались еврокубки, которые будут сжирать уйму энергии, а чемпион уже испытывает трудности по защите титула. За два матча – ни одного засчитанного гола. «Ахмат» в Петербурге удержал ничью, а «Уфа» и вовсе победила сине-бело-голубых впервые в истории.
Очевидно, дела Семака идут не так хорошо. Наставник, несмотря на исключительные условия существования его команды (ладно безразмерный бюджет – соперники по РПЛ отдают своих лидеров за 50 тысяч рублей), иногда умудряется сетовать:
- Нужно два года, четыре окна, чтобы более-менее создать команду, которая будет двигаться вперед, - рассказал тренер в преддверии матча против «Спартака».
А ещё желательно, чтобы Влашич из ЦСКА, Тиль из «Спартака» и Миранчуки из «Локомотива» подъехали за ту же сумму, что и Сутормин. Тогда «Зенит» точно будет готов «двигаться вперёд».
Правда, и здесь не факт, что пойдёт гладко. Этим летом питерцы выписали из «Барселоны» за безумные по нынешним меркам (для РПЛ) деньги, а он взял – и начал косплеить Маркизио. Может, карма?
Измученный кошмарными весной и летом «Спартак» вроде как выбрался на сушу и даже успел продышаться – прошли «Тун» (великое достижение!), прихлопнули ЦСКА, одержали четыре победы подряд (последний раз такое было при том самом КАРРЕРЕ!), забрались в группу лидеров - но кракен кононовского футбола потащил несчастных красно-белых обратно ко дну. Беспощадная «Брага» показала, что Максименко не может тащить всегда, обнажила страшные проблемы в опорной зоне и дала понять, что без Тиля этот «Спартак» не может почти ничего.
Противостояние лидеров
У «Зенита» ярко выраженный герой только один – это Артём Дзюба. Против «Спартака» он настраивается особенно (по очевидным причинам), но последние несколько недель Артём совсем не впечатляет. После роскошных 4+3 в первых пяти турах последовали две безжизненных встречи, причём не против самых сильных соперников.
На «Открытии» болельщики «Спартака» устроят ему тройную мотивацию: Дзюбу там ненавидят примерно так же, как и весь ЦСКА (хотя чувства немного ослабли после славного Чемпионата мира). Если не прорвёт сегодня, питерцам настанет пора нервничать – всё-таки Лига чемпионов не так далеко...
У «Спартака» лидеров целый ряд. Ужасную игру в центре компенсируют, например, центральные защитники. Джикия и Жиго и после еврокубкового провала считаются многими лучшей разрушительной парой в РПЛ. При этом Жиго не только здорово рвёт «кресты» молодым соперникам (речь про агрессивный отбор в дерби против Ефремова), но и потрясающе охотится на угловых – в этом плане он точно лучший в лиге.
Кстати, ему самому прошлой осенью нанёс тяжёлую травму Артём Дзюба. Будет дополнительный стимул отомстить Петербургу?
Куда важнее защитника сейчас, конечно, Тиль и Шюррле. Немец немного сбавил и ничего не смог показать против «Браги», но один в поле всё-таки не воин. Если на поле будет Тиль (он не играл в квалификации ЛЕ), справляться им станет немного полегче. С Тилем «Спартак» вообще выглядит на другом уровне. Матч против «Крыльев» - прекрасное тому иллюстрация (1+1 у хавбека в этой встрече).
Множественность мотиваций
На самом деле, причин у обеих команд победить на этот раз больше обычного. Естественно, базис представляет из себя исключительная принципиальность. Даже если бы все вопросы по чемпионату решились до стартового свистка, а тренеры провожали бы в подтрибунные помещения своих подопечных молча, на поле всё равно бы устроили рубку – закоренелые бойцы вроде Джикии, Дзюбы, Зобнина, Оздоева завелись бы сами, а остальным не дали успокоиться болельщики.
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Но теперь будет борьба и за первую строчку – победитель составит компанию победившему вчера «Ростову». И это, может быть, не было бы так важно, если бы не длительный перерыв, уходить на который всегда намного полезнее в хорошем настроении.
Хорошее настроение нужно сейчас обоим командам. «Спартак», если победит, может считать перестроечное начало сезона удачным даже при учёте вылета из Лиги Европы (тем более это тоже ведь «спартаковская» традиция – концентрироваться на чемпионате с августа). А «Зениту» (тем более Семак тренером ещё не побеждал красно-белых) нужно немного успокоить себя и болельщиков – а то поражение от «Уфы» на фоне надвигающейся Лиги чемпионов выглядит совсем тревожно.
Фото: ФК "Зенит", Советский спорт, Soccer.ru
Кононов против Семака, Дзюба против Жиго, Москва против Петербурга. Вечером будет огненно
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