Айртон и Мирзов пропустят матч с "Зенитом"

Два игрока "Спартака" — 22-летний защитник Айртон и 26-летний хавбек Резиуан Мирзов — не смогут принять участия в сегодняшней центральной встрече 8-го тура РПЛ с "Зенитом".Бразилец испытывает недомогание, но должен вернуться в строй сразу после паузы в чемпионате России на игры сборных. Россиянин же выбыл на пять-шесть недель — у него разрыв связок стопы и несколько мелких переломов, в последнее время Мирзов выходил на поле с травмой.