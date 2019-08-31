Два игрока "Спартака" — 22-летний защитник Айртон и 26-летний хавбек Резиуан Мирзов — не смогут принять участия в сегодняшней центральной встрече 8-го тура РПЛ с "Зенитом".
Бразилец испытывает недомогание, но должен вернуться в строй сразу после паузы в чемпионате России на игры сборных. Россиянин же выбыл на пять-шесть недель — у него разрыв связок стопы и несколько мелких переломов, в последнее время Мирзов выходил на поле с травмой.
"СЭ"
Айртон и Мирзов пропустят матч с "Зенитом"
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