"Зенит": встретимся с Кокориным после вступления его приговора в законную силу
Пресс-служба "Зенита" отреагировала на новость об условно-досрочном освобождении нападающего Александра Кокорина. Футболист выйдет на свободу 17 сентября, когда решение суда вступит в законную силу.
Фото: РИА Новости
"Решение суда вступает в законную силу только через 10 дней. После этого руководство клуба встретится с Александром, поговорим о его планах. В данный момент Кокорин является свободным агентом", — сообщили в пресс-службе петербургского клуба Sport24.
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