Опубликовано расписание матчей РПЛ с 9-го по 19-й туры

РПЛ опубликовал расписание матчей российской Премьер-Лиги с 9-го по 19-й туры.
9 тур
13 сентября (пятница)
"Зенит" — "Арсенал" 20:00
14 сентября (суббота)
"Спартак" — "Урал" 16:30
"Сочи" — "Локомотив" 19:00
15 сентября (воскресенье)
"Оренбург" — "Рубин" 14:00
"Тамбов" — ПФК ЦСКА 16:30
"Краснодар" — "Крылья Советов" 19:00
16 сентября (понедельник)
"Динамо" — "Уфа" 20:00
"Ростов» — "Ахмат" 20:30.
17, 18 сентября (вторник, среда)
1 тур группового этапа Лиги Чемпионов UEFA 2019/2020 гг.
19 сентября (четверг)
1 тур группового этапа Лиги Европы UEFA 2019/2020 гг.
10 тур
20 сентября (пятница)
"Уфа" — "Спартак" 17:30
21 сентября (суббота)
"Ахмат" — "Крылья Советов" 14:00
"Зенит" — "Рубин" 16:30
"Тамбов" — "Ростов" 19:00
22 сентября (воскресенье)
"Оренбург" — "Локомотив" 11:30
"Динамо" — "Сочи" 14:00
"Арсенал" — "Урал" 16:30
ПФК ЦСКА — "Краснодар" 19:00
25, 26 сентября (среда, четверг)
Матчи 1/16 финала Кубка России 2019/2020 гг.*
11 тур
28 сентября (суббота)
"Крылья Советов" — "Тамбов" 14:00
"Ростов" — "Динамо" 16:30
"Локомотив" — "Зенит" 19:00*
29 сентября (воскресенье)
"Урал" — ПФК ЦСКА 11:30
"Рубин" — "Уфа" 14:00
"Спартак" — "Оренбург" 16:30
"Краснодар" — "Арсенал" 19:00
30 сентября (понедельник)
"Сочи" — "Ахмат" 19:30
*В случае принятия решения РФС об изменении даты проведения матчей 1/16 Кубка России с участием ФК Локомотив и ФК Зенит на 24.09, дата проведения матча РПЛ между ними будет изменена на 27 сентября и встреча начнётся в 19:30
1, 2 октября (вторник, среда)
2 тур группового этапа Лиги Чемпионов UEFA 2019/2020 гг.
3 октября (четверг)
2 тур группового этапа Лиги Европы UEFA 2019/2020 гг.
12 тур
5 октября (суббота)
"Уфа" — "Ахмат" 11:30
"Оренбург" — "Динамо" 14:00
"Рубин" — "Тамбов" 16:30
"Сочи" — "Крылья Советов" 19:00
6 октября (воскресенье)
"Урал" — "Зенит" 11:30
"Локомотив" — "Арсенал" 14:00
ПФК ЦСКА — "Ростов" 16:30
"Краснодар" — "Спартак" 19:00
7 — 15 октября Сбор сборной команды России.
13 тур
18 октября (пятница)
"Ахмат" — "Локомотив" 19:30
19 октября (суббота)
"Тамбов" — "Урал" 14:00
"Спартак" — "Рубин" 16:30
"Зенит" — "Ростов" 19:00
20 октября (воскресенье)
"Оренбург" — "Крылья Советов" 11:30
"Уфа" — ПФК ЦСКА 14:00
"Арсенал" — "Сочи" 16:30
"Динамо" — "Краснодар" 19:00
22, 23 октября (вторник, среда)
3 тур группового этапа Лиги Чемпионов UEFA 2019/2020 гг.
24 октября (четверг)
3 тур группового этапа Лиги Европы UEFA 2019/2020 гг.
14 тур
25 октября (пятница)
"Рубин" — "Урал" 19:30
26 октября (суббота)
"Тамбов" — "Уфа" 14:00
"Ахмат" — "Арсенал" 16:30
"Ростов" — "Сочи" 19:00
27 октября (воскресенье)
"Крылья Советов" — "Зенит" 12:00
ПФК ЦСКА — "Динамо" 14:00
"Краснодар" — "Оренбург" 16:30
"Локомотив" — "Спартак" 19:00
30, 31 октября (среда, четверг)
Матчи 1/8 финала Кубка России 2019/2020 гг.
15 тур
2 ноября (суббота)
"Уфа" — "Локомотив" 11:30
"Динамо" — "Ахмат" 14:00
"Сочи" — "Тамбов" 16:30
"Зенит" — ПФК ЦСКА 19:00
3 ноября (воскресенье)
"Краснодар" — "Ростов" 16:30
4 ноября (понедельник)
"Урал" — "Оренбург" 14:00
"Крылья Советов" — "Рубин" 16:30
"Спартак" — "Арсенал" 19:00
5, 6 ноября (вторник, среда)
4 тур группового этапа Лиги Чемпионов UEFA 2019/2020 гг.
7 ноября (четверг)
4 тур группового этапа Лиги Европы UEFA 2019/2020 гг.
16 тур
8 ноября (пятница)
"Ахмат" — "Урал" 19:30
9 ноября (суббота)
"Рубин" — "Динамо" 14:00
"Ростов" — "Тамбов" 16:30
"Спартак" — "Крылья Советов" 19:00
10 ноября (воскресенье)
"Оренбург" — "Уфа" 11:30
"Арсенал" — "Зенит" 14:00
"Сочи" — ПФК ЦСКА 16:30
"Локомотив» — "Краснодар" 19:00
11–19 ноября Сбор сборной команды России.
17 тур
22 ноября (пятница)
"Тамбов" — "Локомотив" 19:30
23 ноября (суббота)
"Оренбург" — "Ахмат" 11:30
"Рубин" — "Зенит" 14:00
"Динамо" — "Ростов" 16:30
24 ноября (воскресенье)
"Уфа" — "Сочи" 11:30
"Урал" — "Спартак" 14:00
"Арсенал" — "Краснодар" 16:30
ПФК ЦСКА — "Крылья Советов" 19:00
26, 27 ноября (вторник, среда)
5 тур группового этапа Лиги Чемпионов UEFA 2019/2020 гг.
28 ноября (четверг)
5 тур группового этапа Лиги Европы UEFA 2019/2020 гг.
18 тур
30 ноября (суббота)
"Крылья Советов" — "Уфа" 14:00
"Ростов" — "Урал" 16:30
"Ахмат" — "Рубин" 19:00
1 декабря (воскресенье)
"Сочи" — "Оренбург" 14:00
"Локомотив" — "Динамо" 16:30
"Зенит" — "Спартак" 19:00
2 декабря (понедельник)
ПФК ЦСКА — "Арсенал" 19:30
"Краснодар" — "Тамбов" 19:30
19 тур
6 декабря (пятница)
"Арсенал" — "Локомотив" 19:30
"Зенит" — "Динамо" 19:30
7 декабря (суббота)
"Тамбов" — "Оренбург" 14:00
"Краснодар" — ПФК ЦСКА 16:30
"Ахмат" — "Уфа" 19:00
8 декабря (воскресенье)
"Крылья Советов" — "Урал" 14:00
"Сочи" — "Рубин" 16:30
"Спартак" — "Ростов" 19:00
10, 11 декабря (вторник, среда)
6 тур группового этапа Лиги Чемпионов UEFA 2019/2020 гг.
12 декабря (четверг)
6 тур группового этапа Лиги Европы UEFA 2019/2019 гг.
Опубликовано расписание матчей РПЛ с 9-го по 19-й туры
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