» » Опубликовано расписание матчей РПЛ с 9-го по 19-й туры

Опубликовано расписание матчей РПЛ с 9-го по 19-й туры

РПЛ опубликовал расписание матчей российской Премьер-Лиги с 9-го по 19-й туры.

9 тур
13 сентября (пятница)
"Зенит" — "Арсенал" 20:00
14 сентября (суббота)
"Спартак" — "Урал" 16:30
"Сочи" — "Локомотив" 19:00
15 сентября (воскресенье)
"Оренбург" — "Рубин" 14:00
"Тамбов" — ПФК ЦСКА 16:30
"Краснодар" — "Крылья Советов" 19:00
16 сентября (понедельник)
"Динамо" — "Уфа" 20:00
"Ростов» — "Ахмат" 20:30.

17, 18 сентября (вторник, среда)
1 тур группового этапа Лиги Чемпионов UEFA 2019/2020 гг.
19 сентября (четверг)
1 тур группового этапа Лиги Европы UEFA 2019/2020 гг.

10 тур
20 сентября (пятница)
"Уфа" — "Спартак" 17:30
21 сентября (суббота)
"Ахмат" — "Крылья Советов" 14:00
"Зенит" — "Рубин" 16:30
"Тамбов" — "Ростов" 19:00
22 сентября (воскресенье)
"Оренбург" — "Локомотив" 11:30
"Динамо" — "Сочи" 14:00
"Арсенал" — "Урал" 16:30
ПФК ЦСКА — "Краснодар" 19:00

25, 26 сентября (среда, четверг)
Матчи 1/16 финала Кубка России 2019/2020 гг.*

11 тур
28 сентября (суббота)
"Крылья Советов" — "Тамбов" 14:00
"Ростов" — "Динамо" 16:30
"Локомотив" — "Зенит" 19:00*
29 сентября (воскресенье)
"Урал" — ПФК ЦСКА 11:30
"Рубин" — "Уфа" 14:00
"Спартак" — "Оренбург" 16:30
"Краснодар" — "Арсенал" 19:00
30 сентября (понедельник)
"Сочи" — "Ахмат" 19:30

*В случае принятия решения РФС об изменении даты проведения матчей 1/16 Кубка России с участием ФК Локомотив и ФК Зенит на 24.09, дата проведения матча РПЛ между ними будет изменена на 27 сентября и встреча начнётся в 19:30

1, 2 октября (вторник, среда)
2 тур группового этапа Лиги Чемпионов UEFA 2019/2020 гг.
3 октября (четверг)
2 тур группового этапа Лиги Европы UEFA 2019/2020 гг.

12 тур
5 октября (суббота)
"Уфа" — "Ахмат" 11:30
"Оренбург" — "Динамо" 14:00
"Рубин" — "Тамбов" 16:30
"Сочи" — "Крылья Советов" 19:00
6 октября (воскресенье)
"Урал" — "Зенит" 11:30
"Локомотив" — "Арсенал" 14:00
ПФК ЦСКА — "Ростов" 16:30
"Краснодар" — "Спартак" 19:00

7 — 15 октября Сбор сборной команды России.

13 тур
18 октября (пятница)
"Ахмат" — "Локомотив" 19:30
19 октября (суббота)
"Тамбов" — "Урал" 14:00
"Спартак" — "Рубин" 16:30
"Зенит" — "Ростов" 19:00
20 октября (воскресенье)
"Оренбург" — "Крылья Советов" 11:30
"Уфа" — ПФК ЦСКА 14:00
"Арсенал" — "Сочи" 16:30
"Динамо" — "Краснодар" 19:00

22, 23 октября (вторник, среда)
3 тур группового этапа Лиги Чемпионов UEFA 2019/2020 гг.
24 октября (четверг)
3 тур группового этапа Лиги Европы UEFA 2019/2020 гг.

14 тур
25 октября (пятница)
"Рубин" — "Урал" 19:30
26 октября (суббота)
"Тамбов" — "Уфа" 14:00
"Ахмат" — "Арсенал" 16:30
"Ростов" — "Сочи" 19:00
27 октября (воскресенье)
"Крылья Советов" — "Зенит" 12:00
ПФК ЦСКА — "Динамо" 14:00
"Краснодар" — "Оренбург" 16:30
"Локомотив" — "Спартак" 19:00

30, 31 октября (среда, четверг)
Матчи 1/8 финала Кубка России 2019/2020 гг.

15 тур
2 ноября (суббота)
"Уфа" — "Локомотив" 11:30
"Динамо" — "Ахмат" 14:00
"Сочи" — "Тамбов" 16:30
"Зенит" — ПФК ЦСКА 19:00
3 ноября (воскресенье)
"Краснодар" — "Ростов" 16:30
4 ноября (понедельник)
"Урал" — "Оренбург" 14:00
"Крылья Советов" — "Рубин" 16:30
"Спартак" — "Арсенал" 19:00

5, 6 ноября (вторник, среда)
4 тур группового этапа Лиги Чемпионов UEFA 2019/2020 гг.
7 ноября (четверг)
4 тур группового этапа Лиги Европы UEFA 2019/2020 гг.

16 тур
8 ноября (пятница)
"Ахмат" — "Урал" 19:30
9 ноября (суббота)
"Рубин" — "Динамо" 14:00
"Ростов" — "Тамбов" 16:30
"Спартак" — "Крылья Советов" 19:00
10 ноября (воскресенье)
"Оренбург" — "Уфа" 11:30
"Арсенал" — "Зенит" 14:00
"Сочи" — ПФК ЦСКА 16:30
"Локомотив» — "Краснодар" 19:00

11–19 ноября Сбор сборной команды России.

17 тур
22 ноября (пятница)
"Тамбов" — "Локомотив" 19:30
23 ноября (суббота)
"Оренбург" — "Ахмат" 11:30
"Рубин" — "Зенит" 14:00
"Динамо" — "Ростов" 16:30
24 ноября (воскресенье)
"Уфа" — "Сочи" 11:30
"Урал" — "Спартак" 14:00
"Арсенал" — "Краснодар" 16:30
ПФК ЦСКА — "Крылья Советов" 19:00

26, 27 ноября (вторник, среда)
5 тур группового этапа Лиги Чемпионов UEFA 2019/2020 гг.
28 ноября (четверг)
5 тур группового этапа Лиги Европы UEFA 2019/2020 гг.

18 тур
30 ноября (суббота)
"Крылья Советов" — "Уфа" 14:00
"Ростов" — "Урал" 16:30
"Ахмат" — "Рубин" 19:00
1 декабря (воскресенье)
"Сочи" — "Оренбург" 14:00
"Локомотив" — "Динамо" 16:30
"Зенит" — "Спартак" 19:00
2 декабря (понедельник)
ПФК ЦСКА — "Арсенал" 19:30
"Краснодар" — "Тамбов" 19:30

19 тур
6 декабря (пятница)
"Арсенал" — "Локомотив" 19:30
"Зенит" — "Динамо" 19:30
7 декабря (суббота)
"Тамбов" — "Оренбург" 14:00
"Краснодар" — ПФК ЦСКА 16:30
"Ахмат" — "Уфа" 19:00
8 декабря (воскресенье)
"Крылья Советов" — "Урал" 14:00
"Сочи" — "Рубин" 16:30
"Спартак" — "Ростов" 19:00

10, 11 декабря (вторник, среда)
6 тур группового этапа Лиги Чемпионов UEFA 2019/2020 гг.
12 декабря (четверг)
6 тур группового этапа Лиги Европы UEFA 2019/2019 гг.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Президент "Гремио": "Ливерпуль" пугает нас меньше, чем пугал "Реал"
Тренер Литвы - после поражения со счётом 0:3: Украина не преподнесла сюрпризов
Игорь Акинфеев - о возможном трансфере: старый уже дядя Игорь, никому не нужен 2
Опубликовано расписание матчей РПЛ с 9-го по 19-й туры
Александр Зинченко: хочу посвятить гол своей маме, которую очень люблю
Константин Кучаев: Сербия - достаточно сильная команда, хорошо, что получилось выиграть
Франция дома победила Албанию
Сборная Турции обыграла сборную Андорры
Португалия в гостях обыграла Сербию 2
Президент Федерации футбола Франции: все стадионы внезапно стали гомофобными 3
Жена Жиркова опубликовала очень необычное фото: я что, прозрачная? 9
Бывший тренер "Рубина" Хави Грасия уволен из "Уотфорда"
Луис Суарес должен успеть восстановиться после травмы к матчу с "Валенсией"
Названы клубы РПЛ, которые примут участие в Кубке ФНЛ 1
Игорь Акинфеев: после ЧМ-2018 сборная России возрождается 1
Светлана Кокорина написала эмоциональный пост об освобождении сыновей по УДО 21
Андрей Ярмоленко: очень много вещей в "Боруссии" мне не понравилось 2
Клинтон Нжи об Это'О: ты заставил нас гордиться тем, что мы - африканцы 1
Игорь Акинфеев назвал Черчесова кумиром детства 4
"Манчестер Сити" намерен зимой приобрести у "Интера" Шкриньяра
Украина в гостях победила Литву
Англия разгромила Болгарию со счетом 4:0 7
"Локомотив" выступил с заявлением о травмированном Чорлуке
Фанат выпал из окна в Москве, крича "Зенит" - чемпион" 17
Хосеп Бартомеу: ведём переговоры с Пуйолем о возвращении в "Барселону"
Игроки "Барселоны" были готовы поучаствовать финансово в трансфере Неймара
Арсен Венгер сравнил Салаха с Месси
Дмитрий Ефремов: обещаю вернуться еще сильнее 1
Сборная России отправилась в Калининград
"Наполи" не продал Руиса в "Реал" за 45 миллионов евро
Все новости