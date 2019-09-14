Старый-добрый «Спартак» на месте. Екатеринбург опять наказал красно-белых

Эль-Кабир размотал Ещенко и, воспользовавшись не самой лучшей игрой Максименко, сделал победу над москвичами. О том, как Парфёнов продолжает кошмарить Народную команду.«Урал» до начала встречи против красно-белых лишь дважды играл в гостях и оба раза в Москве. Получилось не очень – от «Динамо» и «Локомотива» Екатеринбург потерпел поражения и даже не забил. Дела шли так себе и в играх на своём поле, так что «Спартак» вроде бы не должен был особенно напрягаться перед встречей с андердогом, если бы не одно...«Урал» в последнее время чаще обыгрывает «Спартак» (единственный случай Екатеринбурга с топ-клубами – в пяти последних встречах с москвичами «Урал» победил три раза), а Парфёнов уже дважды выбивал свою бывшую команду из Кубка.Тем более «Спартак» сбавил в последние недели (вылет из ЛЕ, поражение от «Зенита») и пробовал новичка Крала в опорной зоне (точнее, чуть выше). Причиной появления нового игрока стала дисквалификация Гулиева, но на деле в этой зоне давно требовалось что-нибудь поменять.«Урал» вышел на игру с двумя нападающими, но первые десять минут не делал ничего, кроме попыток помешать продвижению красно-белых. Из-за этого возникало ощущение, будто команды лишь топчутся в центре – и в этом заключается футбол.Но «Спартаку» повезло в очередной раз в этом сезоне. Гениальная оборона Екатеринбурга (у неё были серьёзные проблемы ещё в прошлом году) догадалась при угловом бросить Жиго – лучшего бомбардира красно-белых в чемпионате, который, если что, два мяча из трёх забил после корнеров.Если быть точным, упустил француза Рафал Аугустыняк.



Совсем ещё не опытный Олег Баклов, заменявший в воротах Годзюра, шансов при первом пропущенном в премьер-лиге мяче имел мало. При такой безалаберности защитников и сам Буффон бы наверняка растерялся.



«Спартак» после этого, естественно, и не подумал форсировать: команду Кононова максимально устраивало такое начало. У гостей получалось спорадически – за весь первый тайм Екатеринбургу удалось лишь два момента. Оба раза себя хорошо показал Эль-Кабир – сначала он обыграл Ещенко и пробил в ближний, а затем выдал неплохую передачу на Панюкова.



Возможно, с Бикфалви «Урал» был бы намного опаснее. Но эту встречу румынский хавбек пропускал, так что Эль-Кабир оставался главной надеждой уральской команды.





Оправдал своё звание крайний полузащитник только после перерыва. «Спартак» вышел на поле так, будто на своём единственном случайном мяче он собирается выиграть весь оставшийся чемпионат – настолько инертно красно-белые не выглядели, даже когда провожали «Брагу» в групповой этап Лиги Европы, а Россию – похоже, на строчку ниже в таблице коэффициентов.И за 15 минут гости перевернули всё с ног на голову.Сначала забил Ильин. Он и завёл атаку на фланге, затем дождался отскока от Джикии после подачи Эль-Кабира и прошил Максименко.



Кононов не успел поправить пиджак, как залетел второй. И этот мяч оказался ещё более сочным. Совсем круто провалился Ещенко (и был через несколько минут заменён), неудачно гадал Максименко, и Эль-Кабир забил гол, который совершенно точно заслужил в этой встрече.



Между прочим, голевая атака началась после обреза в центре поля Крала.







«Спартак» почти в полном составе, как это обычно и бывает, понял, что натворил, и пошёл, бросив всё, в атаку. Но закончилось это лишь одним приметным эпизодом – Аугустыняк получил мяч на правом фланге и бросил в прорыв относительно свежего Кухарчика. Получился выход один на один, но поляк пробил точно в Максименко.



Двумя единственными реальными моментами хозяев за оставшееся время были проход промахнувшегося Зобнина и удар Жиго с линии штрафной. Под выстрел лёг Ароян, а все остальные подачи и навесы снимали защитники вместе с Бакловым. Голкипер уверенно действовал в стрессовой обстановке мощного стадиона «Открытие».



«Спартак» так и не смог исправиться. До финального свистка команда Кононова мячей не забила и уступила в третьей игре подряд.



А ведь после победы в дерби над ЦСКА казалось, что всё у красно-белых налаживается...



Фото: ФК "Спартак", nmosktoday, Сергей Бобылев/ТАСС, sport24

