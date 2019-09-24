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Стали известны основные кандидаты на пост главного тренера "Динамо"

Об этом сообщает телеграм-канал "Инсайды от Карпа", который ведёт журналист Иван Карпов.
Фото: "Спорт-экспресс"
""Динамо" ищет нового главного тренера. Кандидаты известны:

1) Бердыев, который мечтает поработать с большими деньгами ВТБ;

2) Каррера, который встречался с Гафиным (советник Соловьева) после отказа от Оренбурга;

3) Галактионов из молодежной сборной России;

4) Талалаев из ФНЛ.

Недавно были слухи про Луческу и даже Спаллетти. Но по моей информации, есть куда более необычный вариант. Это сербский ноунейм из Израиля. Владимиру Ивичу 42 года. Начинал в ПАОКе в 2013-м с командой U20 и сразу выиграл молодёжное первенство. Через 3 года его назначили главным тренером и он с ходу взял кубок Греции. В мае 2018 Ивич возглавил "Маккаби" из Тель-Авиа. В первый же сезон он завоевал золото с рекордным 31-очковым отрывом, плюс выиграл суперкубок.

Бывший игрок "Партизана" и ПАОКа знает, что такое давление трибун. Уже в роли тренера, он получил пивной банкой в голову от фанатов "Панатинаикоса". Учитывая, что приоритет, по моим данным, отдаётся иностранному специалисту, то эта кандидатура выглядит, как минимум, свежо. Новые лица в РПЛ — это всегда интересно", — сообщает источник.

Напомним, ранее стало известно, что Дмитрий Хохлов продолжит работу с "Динамо" до зимней паузы.


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Теги: Динамо Бердыев Галактионов Талалаев Каррера Хохлов
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