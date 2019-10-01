Тренерский штаб желто-зеленых вместе с Андреем Юдиным остается всем составом в команде и будет работать под руководством Гордеева.
Андрей Гордеев возглавил "Урожай"
Бывший главный тренер "Анжи" Андрей Гордеев возглавил "Урожай", cообщает пресс-служба клуба.
Тренерский штаб желто-зеленых вместе с Андреем Юдиным остается всем составом в команде и будет работать под руководством Гордеева.
Тренерский штаб желто-зеленых вместе с Андреем Юдиным остается всем составом в команде и будет работать под руководством Гордеева.
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