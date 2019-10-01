Бывший главный тренер "Анжи" Андрей Гордеев возглавил "Урожай", cообщает пресс-служба клуба.Тренерский штаб желто-зеленых вместе с Андреем Юдиным остается всем составом в команде и будет работать под руководством Гордеева.