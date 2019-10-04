"Меня он [Гончаренко] никогда не радовал. С Нового года деградация какая-то... деградация и упрямство, нынешняя игра больше всего напомнила страдания Долматова. Он пр***ал прошлый сезон полностью. А сейчас выезжает на ошибках соперников", - написала жена Дюкова в комментариях в своем публичном профиле в инстаграме.
Жена главы селекционного отдела ЦСКА о Гончаренко: он ******* прошлый сезон
Людмила Дюкова, жена руководителя селекционного отдела ПФК ЦСКА Максима Дюкова, в своем профиле в инстаграме критически высказалась о главном тренере "армейцев" Викторе Гончаренко.
Фото: facebook.com/ludmilavoznesenskaya
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