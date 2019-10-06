Резиуан Мирзов: что бы ни было, "Спартак" не должен находиться на таком месте (видео)

Футболист «Спартака» Резиуан Мирзов после поражения от «Краснодара» в матче 12-го тура РПЛ (1:2) не смог объяснить, как его команда оказалось на 12-м месте в турнирной таблице.

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– Концентрацию потеряли, быстрые голы пропустили. Потом уже не опустили рук, начали играть и отыгрываться, бились, вы сами видели. Что могли – сделали, но не забили больше.– Не могу ответить. Даже в первом тайме у нас были хорошие моменты, могли забить. Забили, вернулись в игру и на самом деле могли отыграться.– Честно, нет объяснений. «Спартак» не должен находиться на таком месте, что бы ни было.– Я не смотрю, смотрю на свою игру. Но главное команда, надо выигрывать и подниматься, – приводит слова Мирзова корреспондент