Андрей Ещенко: не видели, что я подходил к болельщикам? Очки вам надо купить (видео)

Защитник московского "Спартака" Андрей Ещенко прокомментировал неудачный результат в выездном матче против "Краснодара"

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– Сделали перестановки в тактическом плане. Вот и все.– Поменяли установку же, говорю. Вместо одной модели выбрали другую.– Играть в футбол так, как мы играли сегодня.– Да ничего не изменилось.– Вышли, наверное, испугались сначала, пропустили.– Много молодых, много новых футболистов. Психологическое давление: что не выигрываем, что смена тренера идет, болельщики то поддерживают, то не поддерживают. Поэтому, конечно, будут падения и проблемы. А так... Сравняли, могли еще забить. Во втором тайме надо было взять мяч под контроль, быть более организованными.– Ну, я же и говорю... В целом, может быть, это неопытность, хотели быстрее отыграться.– Кто? Я?– А до этого вы видели, что я подходил? Значит, надо очки вам купить.www.rusfootball.info