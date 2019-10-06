– Как планировали играть сегодня против "Спартака"?
– Сделали перестановки в тактическом плане. Вот и все.
– Так какая же была именно установка на "Краснодар"?
– Поменяли установку же, говорю. Вместо одной модели выбрали другую.
– Конкретно что хотели противопоставить "Краснодару"?
– Играть в футбол так, как мы играли сегодня.
– С новым тренером что-то изменилось в команде?
– Да ничего не изменилось.
– Андрей, что в первом тайме произошло?
– Вышли, наверное, испугались сначала, пропустили.
– А почему так получилось?
– Много молодых, много новых футболистов. Психологическое давление: что не выигрываем, что смена тренера идет, болельщики то поддерживают, то не поддерживают. Поэтому, конечно, будут падения и проблемы. А так... Сравняли, могли еще забить. Во втором тайме надо было взять мяч под контроль, быть более организованными.
– Почему не пробовали разыгрывать "лишнего", когда получили численное преимущество?
– Ну, я же и говорю... В целом, может быть, это неопытность, хотели быстрее отыграться.
– Вы говорите про поддержку болельщиков, но когда команда пошла аплодировать болельщикам, вы развернулись и пошли к подтрибунным помещениям.
– Кто? Я?
– Да.
– А до этого вы видели, что я подходил? Значит, надо очки вам купить.
Источник: www.rusfootball.info
Андрей Ещенко: не видели, что я подходил к болельщикам? Очки вам надо купить (видео)
Защитник московского "Спартака" Андрей Ещенко прокомментировал неудачный результат в выездном матче против "Краснодара"
Фото: Rusfootball.info
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