Селюк — о травме Малкома: "Зенит" вляпался в дерьмо

Известный футбольный функционер Дмитрий Селюк прокомментировал новость о том, что бразильскому легионеру "Зенита" Малкому сделали операцию, из-за которой он больше не выйдет на поле до конца года.

Фото: ФК "Зенит"