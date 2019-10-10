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Селюк — о травме Малкома: "Зенит" вляпался в дерьмо

Известный футбольный функционер Дмитрий Селюк прокомментировал новость о том, что бразильскому легионеру "Зенита" Малкому сделали операцию, из-за которой он больше не выйдет на поле до конца года.
Фото: ФК "Зенит"
"Травма Малкома? Я раньше говорил, что "Зенит" вляпался, а сейчас могу сказать, что они вляпались в дерьмо. То, что я сейчас скажу не относится ко всей нации. Но у большинства бразильцев, если у них есть контракт, то им, как говорится, наплевать. Они получают деньги и все.

Часто привозят бразильцев, а потом им хочется на родину. Получается, что европейские клубы приобретают футболиста из Бразилии, он не адаптируется и возвращается обратно на родину, а часть зарплаты платит его клуб. Это уже поставлено на бизнес в Бразилии. Это не касается Малкома, но перед тем, как брать, нужно все проверять. "Зенит" вляпался, Малком не играет, а деньги заплачены. Нужно кого-то спросить за это, а то у нас в России часто бывает, что никто ни за что не отвечает", — сказал Селюк в беседе с Sport24.

Малком перешел в "Зенит" из "Барселоны" этим летом за 40 миллионов евро (плюс еще 5 миллионов в виде различных бонусов). В текущем сезоне форвард провел за сине-бело-голубых два неполных матча в РПЛ, не отметившись результативными действиями.


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Теги: Малком Селюк Зенит
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