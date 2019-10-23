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Гончаренко: если на поле есть Сигурдссон и Сантос, нужно поломать голову, как действовать

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко ответил на вопрос о том, в чем нужно прибавить Лукасу Сантосу, чтобы появиться в основе "армейцев".
Фото: ПФК ЦСКА
- В чём нужно прибавить Лукасу Сантосу, чтобы можно было на него рассчитывать?

- А те игроки, которые сейчас в составе, на них можно будет рассчитывать? Есть Сигурдссон, который не даёт повода, чтобы его заменили. Сантос с каждым днём выглядит лучше. Он прошёл процесс адаптации и нравится болельщикам.

Нужно учитывать сразу несколько моментов – не только атаку и оборону, но и стандартные положения. Если на поле есть Сигурдссон и Сантос, нужно поломать голову, как нам действовать на стандартах в атаке и в обороне.

Даже если на поле из них кто-то один, это уже является проблемой, - приводит слова тренера корреспондент Rusfootball.info.


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Теги: Гончаренко Сигурдссон Сантос ЦСКА
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