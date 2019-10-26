Полузащитник "Уфы" Данила Емельянов в интервью Sport24 признал, что неважное состояние поля играет на руку команде. Уфимцы в этом сезоне дома обыграли "Ростов" (2:0), "Зенит" (1:0) и "Спартак" (1:0), а также сыграли вничью с ЦСКА (1:1).
"Я, наверное, должен сказать, сколько у нас индивидуальностей и как сильны мы командой. Это правда, но все-таки огромную роль играет поле. Приезжающим командам непривычны условия, а мы готовы. На выезде "Уфа" совсем другая, дома мы намного лучше.
Вадим Валентинович [Евсеев] обращает наше внимание: "На своем поле поскальзываться нельзя". Хотя с ЦСКА была минута, по ходу которой сразу четверо попадали. Но в "железках" же не выйдешь.
Так-то на "Нефтянике" покрытие неплохое. В последние годы стали много крошки сыпать. Типа, мягче становится — а по-моему, лучше жестче, чем как сейчас. Хотя уверен: если бы у нас было естественное поле, то даже худшее, чем нынешнее", — сказал Емельянов.
Полузащитник "Уфы" признал, что состояние домашнего поля играет на руку команде
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