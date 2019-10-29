Источник: Идут обыски, связанные с делом о хищениях при строительстве стадиона "Зенита"

По информации "РИА Новости" , в Санкт-Петербурге проходят обыски по уголовному делу о хищении денег, выделенных на оснащение стадиона "Газпром Арена".

Фото: zaks.ru

Сообщается, что в махинации подозревается компания-поставщик систем.



Официального подтверждения о возбуждении уголовного дела пока что нет.



Напомним, что арену «Зенита» на Крестовском острове строили с 2007 по 2017 годы. Общая стоимость спортивного объекта составила 43 миллиарда рублей.