Сообщается, что в махинации подозревается компания-поставщик систем.
Официального подтверждения о возбуждении уголовного дела пока что нет.
Напомним, что арену «Зенита» на Крестовском острове строили с 2007 по 2017 годы. Общая стоимость спортивного объекта составила 43 миллиарда рублей.
Источник: Идут обыски, связанные с делом о хищениях при строительстве стадиона "Зенита"
По информации "РИА Новости", в Санкт-Петербурге проходят обыски по уголовному делу о хищении денег, выделенных на оснащение стадиона "Газпром Арена".
Фото: zaks.ru
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