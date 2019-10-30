1/8 финала начинается с матча "Урал" - "Арсенал". Идёт первый тайм

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Фото: metaratings

???Евгений Луценко выходит в стартовом составе нашей команды на матч с "Уралом": pic.twitter.com/9doCOJeh7L — ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) October 30, 2019

Это не Погребняк, это Марадона! Павел протащил мяч с фланга до центра штрафной, обыграв в общей сложности четырёх, и совсем смазал удар - попал точно во вратаря. Обидно.Команды начали достаточно ровно. Пока что без реально голевых возможностей.Игра началась.Игра вот-вот начнётся. Осталось совсем немного времени. В Екатеринбурге, кстати, уже мороз.Президент "Урала" Григорий Иванов недавно вспоминал про нелюбимого противника в Кубке:- Мы два раза играли в финале, причем с одним и тем же соперником. Хорошо, что этот соперник в этом году уже вылетел.Правда, там оказался непробиваемый "Локомотив", второй раз за историю победивший Екатеринбург в решающей встрече. В первый раз ещё была заруба, наверняка помните.Эти команды играли между собой в полуфинале прошлого розыгрыша. Тогда сильнее оказался "Урал" - благодаря минимальной домашней победе Екатеринбург пробился в финал.Появление в составе Павла Погребняка совершенно оправдано. Легенда российского футбола и гроза немецких велосипедистов на прошлой стадии оформил дубль против "Черноморца" (2:0). Как же было не дать проявить себя Павлу в 1/8 финала?Уже известны стартовые составы. Тренеры решили не беречь основных футболистов: выпускают сильнейших с первых минут.Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян, Поляков, Димитров, Бумаль, Эль-Кабир, Августиняк, Погребняк, Панюков.Шамов, Григалава, Хагуш, Беляев, Альварес, Горбатенко, Ткачев, Ломовицкий, Лесовой, Костадинов, Луценко.