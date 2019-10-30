1/8 финала начинается с матча "Урал" - "Арсенал". Идёт первый тайм

Команды начали достаточно ровно. Пока что без реально голевых возможностей.
17:02 Игра началась.
16:57 Игра вот-вот начнётся. Осталось совсем немного времени. В Екатеринбурге, кстати, уже мороз.
16:44 Президент "Урала" Григорий Иванов недавно вспоминал про нелюбимого противника в Кубке:
- Мы два раза играли в финале, причем с одним и тем же соперником. Хорошо, что этот соперник в этом году уже вылетел.
16:38 Правда, там оказался непробиваемый "Локомотив", второй раз за историю победивший Екатеринбург в решающей встрече. В первый раз ещё была заруба, наверняка помните.
16:33 Эти команды играли между собой в полуфинале прошлого розыгрыша. Тогда сильнее оказался "Урал" - благодаря минимальной домашней победе Екатеринбург пробился в финал.
16:25 Появление в составе Павла Погребняка совершенно оправдано. Легенда российского футбола и гроза немецких велосипедистов на прошлой стадии оформил дубль против "Черноморца" (2:0). Как же было не дать проявить себя Павлу в 1/8 финала?
16:20 Уже известны стартовые составы. Тренеры решили не беречь основных футболистов: выпускают сильнейших с первых минут.
Состав #ФКУрал на матч #УралАрсенал pic.twitter.com/7OL6hCxN2c— ФК Урал (@FCURAL) October 30, 2019
"Урал": Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян, Поляков, Димитров, Бумаль, Эль-Кабир, Августиняк, Погребняк, Панюков.
"Арсенал": Шамов, Григалава, Хагуш, Беляев, Альварес, Горбатенко, Ткачев, Ломовицкий, Лесовой, Костадинов, Луценко.
???Евгений Луценко выходит в стартовом составе нашей команды на матч с "Уралом": pic.twitter.com/9doCOJeh7L— ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) October 30, 2019