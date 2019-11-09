Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско после победы красно-белых над "Крыльями Советов" (2:0) в матче 16-го тура РПЛ оценил игру полузащитника Романа Зобнина на фланге.
"Зобнин сегодня прекрасно сыграл, он действительно прогрессирует на фланге. Роман много подключается в атаку, распознает сигналы для подключений. В первом тайме у него был отличный момент, когда он немного не дотянулся до мяча", - цитирует Тедеско Sport24.ru.
Тедеско оценил игру Зобнина на фланге
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