Глушаков подал в суд на бывшую супругу

Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков подал в суд на свою бывшую жену Дарью, сообщает телеграм-канал Mash.



По информации источника, Глушаков подал жалобу в суд по статье 152 ГК РФ, требуя опровержения порочащих его честь, достоинство и репутацию сведений — Дарья ранее обвиняла Дениса в измене. Футболист намерен взыскать с бывшей супруги деньги за причиненные ему переживания и моральные страдания.



При этом суд уже назначил дату беседы экс-супругов, но источник эту дату не раскрывает.



Официально Денис и Дарья Глушаковы развелись 16 июля 2019 года. Экс-супруги вели бракоразводный процесс с осени 2018 года. Они были женаты с 2010 года, у них две несовершеннолетние дочери.