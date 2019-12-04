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Лопырева высмеяла Малахова в ответ на его критику: Андрюша, ты сидишь в корзине с грязным бельем!

Посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева высмеяла популярного телеведущего Андрея Малахова в ответ на его критику. Ранее Малахов заявил, что наказал Лопыреву за то, что она увела у беременной жены мужа из семьи.


В феврале этого года Лопырева родила сына от бизнесмена Игоря Булатова, который ранее был женат на дочери строительного магната Самвела Карапетяна — Тате Карапетян.

"Малахов считает наказанием то, что он не будет меня снимать? Ну, тогда я наказана! Ха-ха-ха! Это смешно. Недели через две после того, как это все стало возгораться, мне позвонили именно из программы Малахова. Главный редактор программы сказала, что именно Андрею я должна все рассказать. Но вот именно Андрею я рассказывать ничего не собиралась. В итоге я пошла на Первый канал. Дима Борисов — это человек, который вызывает у меня уважение. Мы сделали передачу для Первого канала. Они приехали к нам в Испанию. Мы показали, как живем. Показали малыша. Если кто-то от кого-то ушел, причина не в третьем человеке. Надо с достоинством отпустить и сохранить какие-то нормальные отношения. Я бы так сделала, но у каждого свой путь, своя жизнь и своя система ценностей.

Слова Малахова — это так смешно. Он врет. Доказательства? Никаких доказательств. Мое слово против какого-то слова. Всегда можно взять какие-то факты, обернуть их в какие-то нереальные события и выдавать за действительность. Человек всю свою жизнь посвятил тому, чтобы рыться в грязном белье. Андрюша, ты сидишь в этой корзине с грязным бельем! А мне что остается? Только подкидывать иногда, чтобы ему было на что жить", — сказала Лопырева в интервью ютуб-каналу "Ходят слухи".


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Теги: Лопырева Малахов
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