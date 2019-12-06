Объединение болельщиков "Зенита" "Ландскрона" в своем твиттере объявило о том, что представители организации покинут стадион на 40-й минуте матча 19-го тура чемпионата России с "Динамо" в знак протеста против задержания фанатов.
"Нами принято решение покинуть трибуну на 40-й минуте. Тем самым мы хотим привлечь общее внимание ко всем известным проблемам, когда фанат, приехавший из другой страны к нам на ЧМ или ЧЕ, принимается как желанный гость, а русский фанат воспринимается не иначе как преступник.
И подтверждение тому можно встретить на любом матче, в любом городе России. Мы хотим выразить нашу фанатскую солидарность всем, кого коснулась данная проблема!
В первом тайме мы не отказываемся от визуальной и звуковой поддержки! Более того, мы призываем вас всех выложиться по максимуму!
Наше имя — Зенит! Приходим все, в обязательном порядке!" — говорится в сообщении.
"Фратрия" призывает фанатов клубов РПЛ покинуть стадионы на 30-й минуте матчей 19-го тура
Фанаты "Зенита" в знак протеста уйдут с матча против "Динамо" на 40-й минуте
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