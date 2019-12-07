Ари: надо найти способ, чтобы судьи принимали решения быстрее (видео)

Фото: ФК "Краснодар"

– По-моему, для этого и существует VAR. Если VAR подтвердил пенальти, значит, что так и было.– Да, это очень плохо для обеих команд. Сегодня нам был нужен результат, мы бились, а эти паузы слишком много занимают времени. Когда мы смотрим матч условной Лиги Чемпионов, там судьи приблизительно за 30 секунд принимают решения. Надо найти какой-то способ, чтобы судьи могли принимать решения как можно раньше.– По поводу той ситуации в первом тайме: перед тем, как ЦСКА забил, на мне был пенальти – игрок соперника толкал меня в спину. Это произошло не единожды, но и несколько раз до этого случая. Судьям нужно хорошо проанализировать ситуацию, так как была ошибка, что повлияла на результат.– Я хочу сказать, если мы говорим о болельщиках ЦСКА, мне бы не хотелось влазить в эту полемику. Хочу заметить, что наши болельщики, как мне показалось, были вместе с нами, на стадионе, и поддерживали нас. Мы играем на поле не только ради результата, но для того, чтобы порадовать наших болельщиков. Вместе мы делаем одно большое дело для нас всех. Мы должны быть вместе, и в этой игре это показали.– Мы одна из команд-фаворитов чемпионата, поэтому мы не можем терять очки. Для нас цель и задача – всегда побеждать дома. Нам нужно поработать над собой и понять причины поражения.– По поводу отпуска: нет, я буду здесь с командой до конца следующей недели. Я верю в ребят, которые поедут в Испанию. Даже в тех матчах, что я не принимал участия, наша команда показала свой класс. У нас в составе нападающие высокого уровня: Берг, Игнатьев. Я верю в команду и в достижение хорошего результата.– Футбол – такая вещь. Мы только в середине чемпионата, поэтому надо биться и стараться до самого конца.www.rusfootball.info