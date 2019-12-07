Ари: надо найти способ, чтобы судьи принимали решения быстрее (видео)

– Игроки ЦСКА говорят, что в том эпизоде на тебе не было пенальти. Что ты им ответишь?
– По-моему, для этого и существует VAR. Если VAR подтвердил пенальти, значит, что так и было.
– Сегодня не многовато ли судья потратил времени на совещание c VAR? На улице холодно достаточно. Оправдано ли была такая задержка?
– Да, это очень плохо для обеих команд. Сегодня нам был нужен результат, мы бились, а эти паузы слишком много занимают времени. Когда мы смотрим матч условной Лиги Чемпионов, там судьи приблизительно за 30 секунд принимают решения. Надо найти какой-то способ, чтобы судьи могли принимать решения как можно раньше.
– Как складывалась игра, и закономерен ли такой результат в итоге?
– По поводу той ситуации в первом тайме: перед тем, как ЦСКА забил, на мне был пенальти – игрок соперника толкал меня в спину. Это произошло не единожды, но и несколько раз до этого случая. Судьям нужно хорошо проанализировать ситуацию, так как была ошибка, что повлияла на результат.
– Что можете сказать о задержании болельщиков в Петербурге, а также о последующих за этим акциях протеста фанатов?
– Я хочу сказать, если мы говорим о болельщиках ЦСКА, мне бы не хотелось влазить в эту полемику. Хочу заметить, что наши болельщики, как мне показалось, были вместе с нами, на стадионе, и поддерживали нас. Мы играем на поле не только ради результата, но для того, чтобы порадовать наших болельщиков. Вместе мы делаем одно большое дело для нас всех. Мы должны быть вместе, и в этой игре это показали.
– "Краснодар" вторую игру подряд не может выиграть дома. Чего не хватило в этих играх?
– Мы одна из команд-фаворитов чемпионата, поэтому мы не можем терять очки. Для нас цель и задача – всегда побеждать дома. Нам нужно поработать над собой и понять причины поражения.
– Вы не примете участия в матче с "Хетафе". Как оцените шансы? Что вы планируете делать из-за дисквалификации? Клуб отпустил вас в отпуск раньше?
– По поводу отпуска: нет, я буду здесь с командой до конца следующей недели. Я верю в ребят, которые поедут в Испанию. Даже в тех матчах, что я не принимал участия, наша команда показала свой класс. У нас в составе нападающие высокого уровня: Берг, Игнатьев. Я верю в команду и в достижение хорошего результата.
– "Краснодар" еще борется за чемпионство? Или шансы остались?
– Футбол – такая вещь. Мы только в середине чемпионата, поэтому надо биться и стараться до самого конца.
Источник: www.rusfootball.info
Ари: надо найти способ, чтобы судьи принимали решения быстрее (видео)
Бразильский нападающий "Краснодара" и сборной России прокомментировал ничейный результат в матче против ЦСКА.
Фото: ФК "Краснодар"
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