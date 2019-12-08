"Хотел бы отметить, что перед игрой нас, ветеранов, чествовали. Мы вышли на поле, и нас так встретили болельщики... безмерная любовь "красно-белых"! Мне было приятно.
Но в игре "Спартак" показал абсолютно противоположенное. Это была порнография! Самая настоящая порнография! И к этому шло, такой удар должен был произойти рано или поздно. Команду нужно выстраивать заново. Абсолютно ничего нет, ни в атаке, ни в обороне. Бардак на каждой позиции, и сколько бы Тедеско не прыгал на бровке - толку ноль. Но я не хотел бы обвинять тренера, потому что, как мне кажется, нынешний состав "Спартак" не способен конкурировать за высокие места, это обычный участник чемпионата России. На время мы потеряли "Спартак". Команды у нас нет", - сказал Рейнгольд.
Рейнгольд: матч "Спартак" - "Ростов" - самая настоящая порнография!
Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги игры "красно-белых" против "Ростова" (1:4) в 19-м туре Премьер-Лиги.
Фото: "СЭ"
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