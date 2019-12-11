Успокойтесь, осень-весна ни при чем. Оправдывать этим провал «Зенита» - бред

Но «Зенит» пробил в створ один раз, да и то за пятнадцать минут до конца основного времени, Сантос привёз ключевой пенальти, а нападающий Азмун перепутал ворота – и 0:3. Окно в Европу задёрнулось.
Не хочется сходить с ума и видеть теории заговоров повсюду, но с недавними историями про трепетную защиту «Зенита» телеканалом «Матч ТВ» (речь про того же исчезнувшего судейского эксперта Игоря Федотова) невольно начнёшь это делать. Вместо того, чтобы задаваться вопросами, почему питерская команда абсолютно лишена стиля, а характер показывает только при Вилкове или против «Оренбурга», включился новый режим. Бывший игрок «Зенита», а теперь эксперт Андрей Аршавин вывалил:
- Сторонники перехода на «осень-весна» говорили: «Давайте начнем, у нас будут играть команды в декабре, не будет отдыха и тогда наши клубы всегда будут великолепно выступать в Европе». Оказалось, что нет.
По-моему, результаты даже ухудшились. Вторая лига вообще умирает. Я бы подумал о возвращении к предыдущему формату.
Как сказал Семак, прямых параллелей нет, можно играть и с отдыха, и последнюю игру, и первую. Все зависит от данного конкретного дня, и как готова команда.
Говорили, что будет лучше, но лучше не стало на топ-уровне, а вторая лига умерла. Откуда подпитываться командам высшего дивизиона, если не будет этой прослойки между молодежным футболом и самым высоким уровнем? – сказал Аршавин в эфире.
По-моему, результаты даже ухудшились. Вторая лига вообще умирает. Я бы подумал о возвращении к предыдущему формату.
Как сказал Семак, прямых параллелей нет, можно играть и с отдыха, и последнюю игру, и первую. Все зависит от данного конкретного дня, и как готова команда.
Говорили, что будет лучше, но лучше не стало на топ-уровне, а вторая лига умерла. Откуда подпитываться командам высшего дивизиона, если не будет этой прослойки между молодежным футболом и самым высоким уровнем? – сказал Аршавин в эфире.
Некоторые журналисты с поразительной стремительностью подхватили знамя:
- Надеюсь, кстати, что сегодня были забиты гвозди в гроб системы осень-весна. Пока еще не поздно вернуться обратно, и признать, что реформаторы: а) облажались, б) руководствовались своими личными интересами, - заявил, например, Алексей Андронов.
Так вот в чем причина. Или всё-таки нет?
Может, Аршавин имел в виду лимит?
Если бы Андрей Аршавин начал говорить про лимит на легионеров, который со следующего года собираются ужесточить до безумного, вопросов было бы куда меньше. Но ведь паспортный футбольный шовинизм поддерживают боссы Газпрома, а значит и «Зенита» - и для оправдания после португальской пощёчины такой жест не подойдёт.
Поэтому, к сожалению, о действительно важном моменте говорить никто не стал. А ведь он не просто важный, а ключевой – даже сторонники лимита на легионеров признают, что это удар по клубам, замечая: наш приоритет подготовить игроков для сборной России (так говорил Мутко).
Но нет – во всем виноват формат, который больше остальных деятелей отечественного футбола продвигал московский Евгений Гинер. При том, что при старой системе весна – осень «Зенит» так ни разу и не вышел в плей-офф Лиги чемпионов (только в год реформы). А вот ЦСКА того же Гинера – выходил.
Победы в Кубке УЕФА? Ну да, именно весна – осень помогла скаутам ЦСКА отыскать и купить Карвальо и Вагнера, вырастить Акинфеева, а Газзаеву – собрать один из сильнейших коллективов российского футбола.
Хотя бы с «Зенитом» 2007-го ситуация не такая очевидная – там вместе с «Амкаром» с низов поднимался Зырянов, а Широков реанимировал карьеру в болотных лигах. Но сам Аршавин и тот же Денисов вообще не играли в ПФЛ (тогда она звалась по-другому).
Виновата не система подготовки юных футболистов, не блат в элитных школах. Виноват формат чемпионата.
Ну-ну.
Зачем вообще было переходить с весны-осень на осень-весна?
По ряду причин. Во-первых, из-за климатических особенностей. При старом формате сезон заканчивался зимой. Решающие матчи проходили на уже не очень полях, при этом перенести матч (если, например, возникли проблемы с газоном) было невозможно – чемпионат должен заканчиваться через две недели, куда его засовывать?
Осень-весна – специально для этого. Если в ноябре где-нибудь в условном Екатеринбурге нет условий для проведения встречи, её можно спокойно перенести на весну. Чтобы не мучить ни футболистов, ни болельщиков.
Правда, здесь тоже надо оговориться. Недавно отмененный матч «Оренбургом» и «Сочи» был перенесён не на апрель, а зачем-то на 23 февраля. Но это вопрос к исполнительной власти, а не к законодательной.
Во-вторых, РПЛ стала ближе к футбольной Европе. Потому что нередко бывало так, что средняя команда выходила на новый для себя уровень, добивалась зимой права сыграть в Лиге Европы, а к следующему августу благополучно разваливалась – ведь проходило целых полгода! Такие истории бывают и сейчас (летний «Арсенал»), но представьте, насколько больше вероятность провала при прежних условиях.
В-третьих, при старом формате «Зениту» было бы в текущей Лиге чемпионов лишь тяжелее. К шестому туру группового этапа команда уже две недели бы как тренировалась и теряла тонус, а в этом году питерцы разминались на «Динамо».
Ещё скажите, что питерцам именно из-за этой игры и не хватило сил. Только Петербургу с его финансовыми возможностями жаловаться на это.
А что мы потеряли при новом формате?
Стали позже заканчивать зимой (в среднем – на неделю) и раньше начинать весной (две недели). Это, конечно, не очень радует, но другого выхода у нас нет – нам никто не даст проводить лето без перерывов.
Для тех, кто забыл, летний перерыв был и при старой системе весна-осень. Но здесь всё зависит даже не от руководства лиги – летом проходят международные турниры сборных. Как бы мы ни переживали по поводу упущенного летнего времени, избежать этого не удастся.
Что наверняка можно и нужно сделать – сократить летнюю паузу, учитывая, что зимой у нас перерыв на несколько месяцев. Но – повторимся – каждый год делать это не получится. Чемпионат мира в Катаре зимой пока что уникальное явление.
Так что, может, обратим внимание на то, что действительно важно?
Фото: ФК "Зенит", Getty Images, "СЭ"